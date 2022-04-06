https://arabic.sputniknews.com/20220406/بكلمات-مؤثرة-سلاف-فواخرجي-تعلن-طلاقها-بعد-زواج-دام-23-عاما-1060886154.html
بكلمات مؤثرة... سلاف فواخرجي تعلن طلاقها بعد زواج دام 23 عاما
بكلمات مؤثرة... سلاف فواخرجي تعلن طلاقها بعد زواج دام 23 عاما
أعلنت الفنانة السورية، سولاف فواخرجي، طلاقها من زوجها الفنان وائل رمضان بعد زواج دام 23 عاما. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T06:46+0000
2022-04-06T06:46+0000
2022-04-06T06:46+0000
أخبار سوريا اليوم
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ونشرت فواخرجي، عبر حسابها على "إنستغرام"، منشورا طويلا مؤثرا معلنة فيه عن انفصالها ووجهت لطليقها بعض الرسائل.واعترفت في رسالتها، بحبها لزوجها، مطالبة إياه المسامحة على أخطائها وتقصيرها، كاتبة "سامحني إن كنتُ أخطأتُ أو قصرتُ يوماً.. وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء".وتزوجت سولاف فواخرجي ووائل رمضان عام 1999 ولديهما ولدان حمزة وعلي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
بكلمات مؤثرة... سلاف فواخرجي تعلن طلاقها بعد زواج دام 23 عاما
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أعلنت الفنانة السورية، سولاف فواخرجي، طلاقها من زوجها الفنان وائل رمضان بعد زواج دام 23 عاما.
ونشرت فواخرجي، عبر حسابها على "إنستغرام"، منشورا طويلا مؤثرا معلنة فيه عن انفصالها ووجهت لطليقها بعض الرسائل.
واعترفت في رسالتها، بحبها لزوجها، مطالبة إياه المسامحة على أخطائها وتقصيرها، كاتبة "سامحني إن كنتُ أخطأتُ أو قصرتُ يوماً.. وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء".
وتزوجت سولاف فواخرجي ووائل رمضان عام 1999 ولديهما ولدان حمزة وعلي.