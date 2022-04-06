https://arabic.sputniknews.com/20220406/بيانات-واردات-الدفاع-الأوكرانية-من-تركيا-ترتفع-30-مرة-في-الربع-الأول-من-العام-الجاري-1060898539.html

بيانات: واردات الدفاع الأوكرانية من تركيا ترتفع 30 مرة في الربع الأول من العام الجاري

بيانات: واردات الدفاع الأوكرانية من تركيا ترتفع 30 مرة في الربع الأول من العام الجاري

أشارت بيانات تركية رسمية إلى أن الواردات الدفاعية الأوكرانية من تركيا زادت نحو ثلاثين مرة على أساس سنوي في الربع الأول من العام عندما كانت تتأهب لصد القوات... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T11:52+0000

2022-04-06T11:52+0000

2022-04-06T11:52+0000

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ووفقا لبيانات نشرتها جمعية المصدرين الأتراك، صدرت تركيا منتجات دفاعية قيمتها 59.1 مليون دولار في الربع الأول من السنة الجارية مقابل 1.9 مليون دولار السنة الماضية. هذا ولم تحدد الجمعية نوعية المعدات، وفق وكالة "رويترز".وفي المجمل صدرت تركيا منتجات دفاعية قيمتها 3.224 مليار دولار في 2021 بزيادة 41.5 في المئة عن 2020.واشترت أوكرانيا أكثر من 20 طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي.بي 2" من شركة "بايكار" في الأعوام الماضية وطلبت 16 أخرى يوم 27 يناير/ كانون الثاني. وجرى تسليم هذه الدفعة في مطلع مارس/ آذار.وعلى الرغم من أن تركيا تواصل مد أوكرانيا بطائرات مسيرة فإنها تجنبت فرض عقوبات على موسكو.

https://arabic.sputniknews.com/20220306/إسقاط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بصاروخ-روسي-فيديو-1059537654.html

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عمليات عسكرية, واردات, معدات عسكرية, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم