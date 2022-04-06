https://arabic.sputniknews.com/20220406/بيسكوف-الولايات-المتحدة-ملزمة-بتقديم-معلومات-شاملة-عن-مختبراتها-البيولوجية-1060896033.html

بيسكوف: الولايات المتحدة ملزمة بتقديم معلومات شاملة عن مختبراتها البيولوجية

بيسكوف: الولايات المتحدة ملزمة بتقديم معلومات شاملة عن مختبراتها البيولوجية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المختبرات البيولوجية الأميركية تثير العديد من الأسئلة ليس فقط لروسيا، فهي ليست... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T11:08+0000

2022-04-06T11:08+0000

2022-04-06T11:08+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

مختبرات بيولوجية

واشنطن

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، للصحفيين: "لقد كنا نتحدث عن هذا لفترة طويلة بعد نشر معلومات عن المختبرات الموجودة حول حدودنا، بما في ذلك أوكرانيا، نتحدث عن هذا بشكل متواصل، كل يوم تقريبا، لكن هذا برنامج تطوره الولايات المتحدة، وهو معروف جيدا، وليس شفافا. هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بهذا البرنامج، ليس فقط لدى بلدنا، ولكن أيضا لدى بلدان أخرى حول العالم. نحن، بالطبع، نعتقد أن الولايات المتحدة ملزمة بتقديم معلومات شاملة عن هذه المختبرات".هذا وأعلنت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية الروسية، للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، إيرينا ياروفايا، يوم 31 من الشهر الماضي، أن البحوث التي أجراها الجانب الأوكراني، ستُقيَّم على أنها تشكل تهديداً لروسيا وأوكرانيا نفسها، وكذلك المجتمع العالمي.واعتمد مجلسي الدوما والاتحاد في روسيا، الأسبوع الماضي، قراراً بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية بأوكرانيا.وبحسب رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، فإنه، في إطار هذا التحقيق، يجب أن تكون نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، من أوائل الذين ستجري مساءلتهم.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن ما تم الكشف عنه في أوكرانيا، هو جزء صغير من بين أكثر من 300 مختبر بيولوجي أميركي منتشر في جميع أنحاء العالم؛ وستقدم روسيا وثائق جديدة حول عملها.من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ليس لديها مختبرات كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا؛ ووصفت التصريحات الروسية، بأنها "محاولة لتبرير عمليتها العسكرية".

https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-مراسلات-بين-نجل-بايدن-وموظفي-البنتاغون-تتعلق-بالمختبرات-البيولوجية-1060695978.html

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روسيا, مختبرات بيولوجية, واشنطن, أخبار أوكرانيا