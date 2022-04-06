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تركيا تسلم الفلبين الدفعة الأولى من مروحيات "أتاك" محلية الصنع
تركيا تسلم الفلبين الدفعة الأولى من مروحيات "أتاك" محلية الصنع
تسلمت القوات الجوية الفلبينية، اليوم الأربعاء، مروحتين تركيتين من نوع "أتاك تي 129"، ضمن صفقة تتضمن 6 مروحيات. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T14:25+0000
2022-04-06T14:25+0000
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وأقيمت مراسم تسلم المروحتين في قاعدة جوية بالعاصمة الفلبينية مانيلا، بحضور مسؤولين عسكريين من البلدين بينهم وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، بحسب وكالة "الأناضول".وقال لورينزانا في كلمة له إن المروحيات التركية ستساعد في تعزيز جهود الفلبين في مكافحة الإرهاب.والمروحية التركية "أتاك" قادرة على حمل 8 صواريخ مضادة للدبابات بعيدة المدى، و12 صاروخا موجها، و4 صواريخ "ستينغر" (جو ـ جو)، و76 قذيفة، ومدفع رشاش من عيار 20 مليمترا مثبت في المقدمة، وفق المصدر ذاته.وحتى الآن سلمت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" 70 مروحية "أتاك" إلى السلطات الأمنية التركية.
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أخبار تركيا اليوم, الفلبين

تركيا تسلم الفلبين الدفعة الأولى من مروحيات "أتاك" محلية الصنع

14:25 GMT 06.04.2022
© AFP 2022 / Anatolian News Agencyمروحية تركية
مروحية تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / Anatolian News Agency
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تسلمت القوات الجوية الفلبينية، اليوم الأربعاء، مروحتين تركيتين من نوع "أتاك تي 129"، ضمن صفقة تتضمن 6 مروحيات.
وأقيمت مراسم تسلم المروحتين في قاعدة جوية بالعاصمة الفلبينية مانيلا، بحضور مسؤولين عسكريين من البلدين بينهم وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال لورينزانا في كلمة له إن المروحيات التركية ستساعد في تعزيز جهود الفلبين في مكافحة الإرهاب.
والمروحية التركية "أتاك" قادرة على حمل 8 صواريخ مضادة للدبابات بعيدة المدى، و12 صاروخا موجها، و4 صواريخ "ستينغر" (جو ـ جو)، و76 قذيفة، ومدفع رشاش من عيار 20 مليمترا مثبت في المقدمة، وفق المصدر ذاته.
وحتى الآن سلمت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" 70 مروحية "أتاك" إلى السلطات الأمنية التركية.
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