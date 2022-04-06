https://arabic.sputniknews.com/20220406/تركيا-تعلن-تفكيك-لغم-بحري-قبالة-سواحل-إسطنبول-1060909840.html
تركيا تعلن تفكيك لغم بحري قبالة سواحل إسطنبول
تركيا تعلن تفكيك لغم بحري قبالة سواحل إسطنبول
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تفكيك لغم بحري تم رصده قبالة سواحل إسطنبول على البحر الأسود. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T15:03+0000
2022-04-06T15:03+0000
2022-04-06T15:03+0000
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان للوزارة، أن طائرات المراقبة والدورية البحرية تأكدت من أن كون الجسم العائم في المنطقة المذكورة هو لغم بحري.وأوضح البيان أن فرق "الدفاع تحت الماء" توجهت بشكل مباشر إلى المنطقة لتفكيك اللغم.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن فريق غوص عسكري أبطل مفعول لغم بحري انجرف قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد.وسبق لتركيا أن قامت بتفكيك عدة ألغام منجرفة إلى مياهها الإقليمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-التركية-تعلن-بدء-تفكيك-لغم-في-البحر-الأسود-قرب-الحدود-البلغارية-1060551693.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن تفكيك لغم بحري قبالة سواحل إسطنبول
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تفكيك لغم بحري تم رصده قبالة سواحل إسطنبول على البحر الأسود.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن بيان للوزارة، أن طائرات المراقبة والدورية البحرية تأكدت من أن كون الجسم العائم في المنطقة المذكورة هو لغم بحري.
وأوضح البيان أن فرق "الدفاع تحت الماء" توجهت بشكل مباشر إلى المنطقة لتفكيك اللغم.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن فريق غوص عسكري أبطل مفعول لغم بحري
انجرف قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد.
وسبق لتركيا أن قامت بتفكيك عدة ألغام منجرفة إلى مياهها الإقليمية.