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https://arabic.sputniknews.com/20220406/تظاهرة-لآلاف-الإسرائيليين-للمطالبة-بإقالة-حكومة-بينيت-ونتنياهو-يلقي-كلمة-فيها-1060914876.html
تظاهرة لآلاف الإسرائيليين للمطالبة بإقالة حكومة بينيت.. ونتنياهو يلقي كلمة فيها
تظاهرة لآلاف الإسرائيليين للمطالبة بإقالة حكومة بينيت.. ونتنياهو يلقي كلمة فيها
أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن الآلاف من الإسرائيليين تجمعوا في القدس المحتلة استعدادا لمظاهرة يتحدث فيها بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T17:35+0000
2022-04-06T17:35+0000
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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وأفادت القناة العبرية بأن الآلاف من الإسرائيليين قد تجمعوا، في هذه الساعة، استعدادا لتظاهرة كبيرة سيلقي فيها نتنياهو كلمة، للمطالبة بإقالة حكومة نفتالي بينيت.وأجرت القناة العبرية لقاء مع شلومو قرعي، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود المعارض، والذي أوضح أن المناسب لقيادة الحكومة الإسرائيلية في هذه الآونة، هو رئيس حزبه "الليكود" بنيامين نتنياهو.والتقت القناة بعضو الكنيست من داخل المظاهرة التي تقام في القدس المحتلة، ضد الحكومة الإسرائيلية، نتيجة لتدهور الوضع الأمني وفشل حكومة نفتالي بينيت في التعامل مع موجة العمليات "الإرهابية" الفلسطينية.وفي سياق متصل، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
إسرائيل
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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن

تظاهرة لآلاف الإسرائيليين للمطالبة بإقالة حكومة بينيت.. ونتنياهو يلقي كلمة فيها

17:35 GMT 06.04.2022
© REUTERS / Amir Cohenرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 23 يونيو 2016
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 23 يونيو 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Amir Cohen
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أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن الآلاف من الإسرائيليين تجمعوا في القدس المحتلة استعدادا لمظاهرة يتحدث فيها بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة.
وأفادت القناة العبرية بأن الآلاف من الإسرائيليين قد تجمعوا، في هذه الساعة، استعدادا لتظاهرة كبيرة سيلقي فيها نتنياهو كلمة، للمطالبة بإقالة حكومة نفتالي بينيت.
وأجرت القناة العبرية لقاء مع شلومو قرعي، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود المعارض، والذي أوضح أن المناسب لقيادة الحكومة الإسرائيلية في هذه الآونة، هو رئيس حزبه "الليكود" بنيامين نتنياهو.
والتقت القناة بعضو الكنيست من داخل المظاهرة التي تقام في القدس المحتلة، ضد الحكومة الإسرائيلية، نتيجة لتدهور الوضع الأمني وفشل حكومة نفتالي بينيت في التعامل مع موجة العمليات "الإرهابية" الفلسطينية.
وفي سياق متصل، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فجر السبت الماضي.
وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.
ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.
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