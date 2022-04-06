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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ42-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060884076.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T06:41+0000
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العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
قوات تحمي لاجئين من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

06:41 GMT 06.04.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:16 GMT 06.04.2022
الخارجية الروسية: الدعم الغربي للاستفزاز في بوتشا هو في الحقيقة مشاركة فيه
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدعم الغربي للاستفزاز في بوتشا هو في الواقع مشاركة فيه.
05:55 GMT 06.04.2022
البنتاغون يرسل إلى أوكرانيا طائرات انتحارية
صرح وزير الدفاع الأمريكية لويد أوستن أن البنتاغون يخطط لنقل 10 من أحدث الطائرات الانتحارية سويتشبلاد إلى أوكرانيا.
05:55 GMT 06.04.2022
الخارجية الروسية: سيكون هناك رد مقابل كل عمل غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستقدم ردا مناسبا على كل عمل غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس.
05:30 GMT 06.04.2022
الدفاع الروسية: قدمنا 8.500 طن من الشحنات الإنسانية لأوكرانيا
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