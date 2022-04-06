تغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:16 GMT 06.04.2022
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدعم الغربي للاستفزاز في بوتشا هو في الواقع مشاركة فيه.
05:55 GMT 06.04.2022
صرح وزير الدفاع الأمريكية لويد أوستن أن البنتاغون يخطط لنقل 10 من أحدث الطائرات الانتحارية سويتشبلاد إلى أوكرانيا.
05:55 GMT 06.04.2022
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستقدم ردا مناسبا على كل عمل غير ودي ضد الدبلوماسيين الروس.
05:30 GMT 06.04.2022