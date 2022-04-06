https://arabic.sputniknews.com/20220406/تونس-تقترض-400-مليون-دولار-من-البنك-الدولي-لمساعدة-الفقراء-1060896898.html
تونس تقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي لمساعدة الفقراء
تونس تقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي لمساعدة الفقراء
أعلنت الحكومة التونسية، التوصل لاتفاق مع البنك الدولي على قرض بقيمة 400 دولار، بهدف تمويل مشروع الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الفقيرة. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T11:24+0000
2022-04-06T11:24+0000
2022-04-06T11:24+0000
أخبار تونس اليوم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102088/05/1020880506_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_430f74eb0cd3fe4ca031450e28787fb6.jpg
وحسب إذاعة "موزاييك"، وقع على الاتفاق وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر أوروبيو، اليوم الأربعاء.وأوضح سعيد أن وزارة الشؤون الاجتماعية (الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي) هي التي ستشرف على تنفيذ المشروع.وأضاف الوزير التونسي أن المشروع يهدف إلى دعم الفئات الهشة ولا سيما الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود أمام تداعيات الجائحة، ودعم رأس المال البشري للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود وخاصة الأطفال من الفئة العمرية (0-5 سنوات)، بالإضافة إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس.وأشار إلى أن المشروع يتكون أساسا من 3 محاور، الأول: التخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا (354 مليون دولار).والمحور الثاني هو دعم رأس المال البشري (24 مليون دولار أمريكي)، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس (21 مليون دولار).
https://arabic.sputniknews.com/20211220/البنك-الدولي-ملتزمون-بدعم-الاقتصاد-التونسي-1054389274.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102088/05/1020880506_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_12c559386bf45fbd0c1cd955c07d887d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, فيروس كورونا
تونس تقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي لمساعدة الفقراء
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة التونسية، التوصل لاتفاق مع البنك الدولي على قرض بقيمة 400 دولار، بهدف تمويل مشروع الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الفقيرة.
وحسب إذاعة "موزاييك"
، وقع على الاتفاق وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر أوروبيو، اليوم الأربعاء.
20 ديسمبر 2021, 20:46 GMT
وأوضح سعيد أن وزارة الشؤون الاجتماعية (الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي) هي التي ستشرف على تنفيذ المشروع.
وأضاف الوزير التونسي أن المشروع يهدف إلى دعم الفئات الهشة ولا سيما الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود أمام تداعيات الجائحة، ودعم رأس المال البشري للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود وخاصة الأطفال من الفئة العمرية (0-5 سنوات)، بالإضافة إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس
.
وأشار إلى أن المشروع يتكون أساسا من 3 محاور، الأول: التخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا
(354 مليون دولار).
والمحور الثاني هو دعم رأس المال البشري (24 مليون دولار أمريكي)، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس (21 مليون دولار).