https://arabic.sputniknews.com/20220406/تويتر-تدرس-إضافة-خاصية-تعديل-التغريدات-المنشورة-1060904118.html
"تويتر" تدرس إضافة خاصية تعديل التغريدات المنشورة
"تويتر" تدرس إضافة خاصية تعديل التغريدات المنشورة
تبحث شركة "تويتر" بشكل جاد إضافة خاصية تعديل التغريدات المنشورة. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T13:14+0000
2022-04-06T13:14+0000
2022-04-06T13:14+0000
تويتر
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1048406148_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4dbadcc1da9856acc3e8f7ddf2c54bad.jpg
وقالت الشركة في سلسلة تغريدات، اليوم الأربعاء، إنها تعمل على إضافة "زر جديد" يسمح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم، مضيفة أنها ستبدأ في تجربة الخاصية الجديدة "في غضون الأشهر المقبلة" لدى بعض المستخدمين.وغرد الفريق الإعلامي في شركة التواصل: "الآن وبما أن الجميع يسأل.. نعم، نعمل على ميزة تعديل التغريدات منذ العام الماضي".وقال الرئيس التنفيذي للشركة باراغ أغراوال، في تغريدة، اليوم الثلاثاء: "من خلال المحادثات مع إيلون في الأسابيع الأخيرة، أصبح من الواضح لنا أنه سيحقق قيمة كبيرة لمجلس إدارتنا".من المقرر أن تنتهي فترة ماسك في عام 2024، وفقا لمستندات لجنة الأوراق المالية والبورصات. طوال فترة مجلس إدارته بالكامل أو بعد 90 يوما، لا يمكن أن يكون ماسك هو المالك المستفيد لأكثر من 14.9% من الأسهم العادية للشركة، بحسب "سي إن بي سي".يأتي شراء ماسك للحصة بعد موجة انتقادات استهدفت شركة التواصل الاجتماعي. استطلع الملياردير متابعيه الشهر الماضي حول ما إذا كانت الشبكة تلتزم بمبادئ حرية التعبير، كاشفا عن تفكيره في بناء منصة تواصل اجتماعي جديدة.بعد إعلان تعيينه في مجلس الإدارة، أشار ماسك اليوم إلى أنه سيدفع لإجراء تعديلات على المنصة، قائلا: "أتطلع إلى العمل مع تويتر وباراغ لإجراء تحسينات كبيرة على تويتر في الأشهر المقبلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220405/إيلون-ماسك-ينضم-إلى-مجلس-إدارة-تويتر-ويتعهد-بتحسينات-ضخمة-في-المنصة-1060870541.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1048406148_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f5d589e953ab4e3cf0ab34a978ddfd37.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, مجتمع, منوعات
"تويتر" تدرس إضافة خاصية تعديل التغريدات المنشورة
تابعنا عبر
تبحث شركة "تويتر" بشكل جاد إضافة خاصية تعديل التغريدات المنشورة.
وقالت الشركة في سلسلة تغريدات، اليوم الأربعاء، إنها تعمل على إضافة "زر جديد" يسمح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم، مضيفة أنها ستبدأ في تجربة الخاصية الجديدة "في غضون الأشهر المقبلة" لدى بعض المستخدمين.
وغرد الفريق الإعلامي في شركة التواصل: "الآن وبما أن الجميع يسأل.. نعم، نعمل على ميزة تعديل التغريدات منذ العام الماضي".
هذا وانضم الملياردير إيلون ماسك إلى مجلس إدارة "تويتر" بعد استحواذه على حصة قدرها 9.2% في مشغل منصة التواصل الاجتماعي، في قرار دفعت سهم الشركة للصعود بأكثر من 6% في بداية تعاملات السوق الأمريكي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة باراغ أغراوال، في تغريدة، اليوم الثلاثاء: "من خلال المحادثات مع إيلون
في الأسابيع الأخيرة، أصبح من الواضح لنا أنه سيحقق قيمة كبيرة لمجلس إدارتنا".
وأضاف أنه "مؤمن وشغوف وناقد شديد للخدمة وهو بالضبط ما نحتاجه في تويتر وفي مجلس الإدارة، لجعلنا أقوى على المدى الطويل". وأشاد مؤسس المنصة جاك دورسي بهذه الخطوة، قائلا في تغريدة إن ماسك "يهتم بشدة بعالمنا ودور تويتر فيه".
من المقرر أن تنتهي فترة ماسك في عام 2024، وفقا لمستندات لجنة الأوراق المالية والبورصات. طوال فترة مجلس إدارته بالكامل أو بعد 90 يوما، لا يمكن أن يكون ماسك هو المالك المستفيد لأكثر من 14.9% من الأسهم العادية للشركة، بحسب "سي إن بي سي".
يأتي شراء ماسك للحصة بعد موجة انتقادات استهدفت شركة التواصل الاجتماعي. استطلع الملياردير متابعيه الشهر الماضي حول ما إذا كانت الشبكة تلتزم بمبادئ حرية التعبير، كاشفا عن تفكيره في بناء منصة تواصل اجتماعي جديدة.
بعد إعلان تعيينه في مجلس الإدارة، أشار ماسك اليوم إلى أنه سيدفع لإجراء تعديلات
على المنصة، قائلا: "أتطلع إلى العمل مع تويتر وباراغ لإجراء تحسينات كبيرة على تويتر في الأشهر المقبلة".