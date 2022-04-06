https://arabic.sputniknews.com/20220406/ثعلب-ينشر-الرعب-في-مبنى-الكونغرس-الأمريكي-فيديو-1060911377.html
ثعلب ينشر الرعب في مبنى الكونغرس الأمريكي... فيديو
ثعلب ينشر الرعب في مبنى الكونغرس الأمريكي... فيديو
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن حادثا غريبا بطله ثعلب، تسبب في نشر الرعب داخل مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس الأمريكي) بعدما عض أحد أعضاء مجلس النواب. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T15:31+0000
2022-04-06T15:31+0000
2022-04-06T15:31+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104446/22/1044462260_0:200:2965:1867_1920x0_80_0_0_561b3a6cc7da2f2f5f428d6cfacbc92a.jpg
ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه قام بعض أمي بيرا، عضو مجلس النواب خلال وجوده داخل الكونغرس.وقال بيرا: "إنه هذا اليوم الذي تعرضت فيه لعضة الثعلب من أغرب أيامي داخل الكونغرس على مدى 10 سنوات".ونشرت الوكالة مقطع فيديو يرصد الثعلب أثناء تجوله ببعض أنحاء الكونغرس قبل أن يتم الإمساك به ووضعه داخل قفص خاص.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104446/22/1044462260_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3a5be1c81272d7c5cea2fc4a97082e1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ثعلب ينشر الرعب في مبنى الكونغرس الأمريكي... فيديو
تابعنا عبر
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن حادثا غريبا بطله ثعلب، تسبب في نشر الرعب داخل مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس الأمريكي) بعدما عض أحد أعضاء مجلس النواب.
ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه قام بعض أمي بيرا، عضو مجلس النواب
خلال وجوده داخل الكونغرس.
وقال بيرا: "إنه هذا اليوم الذي تعرضت فيه لعضة الثعلب
من أغرب أيامي داخل الكونغرس على مدى 10 سنوات".
ونشرت الوكالة مقطع فيديو يرصد الثعلب أثناء تجوله ببعض أنحاء الكونغرس
قبل أن يتم الإمساك به ووضعه داخل قفص خاص.