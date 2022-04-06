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ثعلب ينشر الرعب في مبنى الكونغرس الأمريكي... فيديو
ثعلب ينشر الرعب في مبنى الكونغرس الأمريكي... فيديو
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن حادثا غريبا بطله ثعلب، تسبب في نشر الرعب داخل مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس الأمريكي) بعدما عض أحد أعضاء مجلس النواب. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T15:31+0000
2022-04-06T15:31+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه قام بعض أمي بيرا، عضو مجلس النواب خلال وجوده داخل الكونغرس.وقال بيرا: "إنه هذا اليوم الذي تعرضت فيه لعضة الثعلب من أغرب أيامي داخل الكونغرس على مدى 10 سنوات".ونشرت الوكالة مقطع فيديو يرصد الثعلب أثناء تجوله ببعض أنحاء الكونغرس قبل أن يتم الإمساك به ووضعه داخل قفص خاص.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ثعلب ينشر الرعب في مبنى الكونغرس الأمريكي... فيديو

15:31 GMT 06.04.2022
© Sputnik . Maria Devakhina / الذهاب إلى بنك الصورثعلب في قفص في "بيت الثعلب الروسي" في مدينة دزيرجينسكي في محافظة موسكو 1 فبراير 2020
ثعلب في قفص في بيت الثعلب الروسي في مدينة دزيرجينسكي في محافظة موسكو 1 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Sputnik . Maria Devakhina
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شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن حادثا غريبا بطله ثعلب، تسبب في نشر الرعب داخل مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس الأمريكي) بعدما عض أحد أعضاء مجلس النواب.
ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه قام بعض أمي بيرا، عضو مجلس النواب خلال وجوده داخل الكونغرس.
وقال بيرا: "إنه هذا اليوم الذي تعرضت فيه لعضة الثعلب من أغرب أيامي داخل الكونغرس على مدى 10 سنوات".
ونشرت الوكالة مقطع فيديو يرصد الثعلب أثناء تجوله ببعض أنحاء الكونغرس قبل أن يتم الإمساك به ووضعه داخل قفص خاص.
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