https://arabic.sputniknews.com/20220406/حقيقة-رفع-الغياب-بالمدارس-المصرية-خلال-شهر-رمضان-1060893496.html
حقيقة رفع الغياب بالمدارس المصرية خلال شهر رمضان
حقيقة رفع الغياب بالمدارس المصرية خلال شهر رمضان
كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، حقيقة إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T10:22+0000
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وقالت الحكومة المصرية في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان.وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددة على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان.وقالت الوزارة إنه يتم تسجيل كل من الحضور والغياب إلزاميا، وليس اختياريا مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.وأشارت الوزارة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.وناشدت الحكومة المصرية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
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رمضان, مصر, أخبار مصر الآن
حقيقة رفع الغياب بالمدارس المصرية خلال شهر رمضان
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كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، حقيقة إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان.
وقالت الحكومة المصرية في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان
، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددة على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان.
وقالت الوزارة إنه يتم تسجيل كل من الحضور والغياب إلزاميا، وليس اختياريا مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.
وأشارت الوزارة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.
وناشدت الحكومة المصرية
وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.