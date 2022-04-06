https://arabic.sputniknews.com/20220406/خبراء-يوضحون-لـسبوتنيك-تداعيات-استقالة-الحكومة-الكويتية-ومدى-الصدام-مع-مجلس-الأمة-1060914510.html

خبراء يوضحون لـ"سبوتنيك" تداعيات استقالة الحكومة الكويتية ومدى "الصدام" مع مجلس الأمة

خبراء يوضحون لـ"سبوتنيك" تداعيات استقالة الحكومة الكويتية ومدى "الصدام" مع مجلس الأمة

تسلم ولي العهد في الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس الثلاثاء، كتاب يتضمن استقالة الحكومة، في خطوة أثارت الكثير من الجدل. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T17:23+0000

2022-04-06T17:23+0000

2022-04-06T17:23+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار الكويت اليوم

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وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها، اليوم الثلاثاء، قبيل التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء في البرلمان، وسط خلاف سياسي طويل أعاق الإصلاح المالي في الشركة الخليجية المنتجة للنفط.أسباب وتداعياتواعتبر عبدالعزيز سلطان، المحلل السياسي الكويتي، أن استقالة الحكومة الكويتية جاءت بعد ما تم استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد من قبل أعضاء مجلس الأمة، ومن ثم رفع كتاب عدم التعاون والذي وقع عليه ما يقارب الـ 26 صوتًا.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان باستطاعة رئيس الوزراء تجاوز الاستجواب، كما تجاوز وزراء الحقائب السيادية (الدفاع والخارجية والأشغال) من قبل استجواب النواب، لكنه كان يريد أن يكسب الكثير من الوقت، مؤكدًا أن الاستجواب كان شخصيًا وليس سياسيًا، حيث لم يتوقف عند استجواب واحد، بل سيتكرر حتى يتم إقصاء الشيخ صباح خالد من المشهد السياسي وإزالته نهائيًا عن منصب رئاسة الوزراء.وعن الأسباب، قال إن "الكثير من المعارضة وأعضاء مجلس الأمة يعولون على أن رئيس الوزراء طرف من أطراف الفساد، خلال تواجده في الحكومات السابقة قبل أن يتسلم منصب رئاسة الوزراء، في عدة حقائب منها وزارة الخارجية، فكان من وجهة نظرهم طرفًا مشاركًا في الفساد".وعن إمكانية إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد برئاسة الوزراء مجددًا، يرجح سلطان إعادة تكليفه، نظرًا لعدم وجود مبررات حقيقية لإبعاده عن المشهد السياسي كما حدث مع رؤساء الحكومة السابقين، لا سيما الشيخ ناصر حمد والذي تم إقصاؤه في خضم ثورات الربيع العربي، والشيخ جابر بن مبارك، بسبب قضايا الفساد غسيل الأموال والصندوق الماليزي.ويرى المحلل الكويتي، أنه لا يوجد أي بديل من أبناء الأسرة الحاكمة يملكون خبرة صباح خالد، الذي يملك خبرة 40 عامًا في العمل الدبلوماسي والحكومي والمحافل الدولية والسياسية، إلا أن هناك خصوم سياسيين يطمحون في تولي منصبه، معتبرًا أن التقدم باستقالة الحكومة تكتيك سياسي منه لكسب الوقت، من أجل دفع أعضاء مجلس النواب لاستجواب وزير الداخلية والدفاع، وهم أقرب الخصوم السياسيين لهم في المستقبل، ومن يمكنهم أن يأخذوا مكانه.وتابع: "رئيس الوزراء المستقيل يحاول عبر التكتيكات السياسية خلق موضع جديد، وكسب وقت لعدم حل مجلس الأمة، حيث يسعى لأن يعبر بالسفينة بر الأمان، وأن يكمل المجلس النيابي مدته القانونية".مصالح شخصيةبدوره اعتبر يوسف الملا، المحلل السياسي الكويتي، أن ما يحدث في مجلس الأمة الكويتي بعيد كل البعد عن الاحتراف ومصلحة الوطن والمواطنين، والأولويات التي كانت تطرح في العملية الانتخابية تم الابتعاد عنها بشكل كلي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ما يحدث من استجوابات خالية من أي مضامين سياسية أو قانونية، واستهداف الحكومة يقف خلفه المصالح الخاصة، والتي تتحكم في بعض أعضاء البرلمان.وتابع: "الحكومة لا تستطيع أن تأخذ أي قرار خوفًا من المساءلة النيابية، وفيها إنهاء للوضع السياسي لأي شخص يحاول أن يتقدم بإصلاح أو أي نشاط قد يكون أعلى من السقف المطلوب، وبالتالي يدفع الثمن".وأكد أن المشهد السياسي بات عبثيًا، وهناك شخصيات تطرح استجوابات خالية المضمون، والخلافات بين مجلس الأمة والحكومة يتحكم فيها أشخاص من خلف الكواليس، إضافة لحب بعض النواب للظهور الإعلامي، مشيرًا إلى أن تقديم الحكومة استقالتها كان متوقعًا.يذكر أنه صدر في 23 نوفمبر 2021 الأمر الأميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.كما صدر في الشهر ذاته المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيراً.يشار إلى أن غالبية أعضاء مجلس الأمة أعلنوا نهاية الأسبوع الماضي أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، وهو العدد الكافي لإقرار حالة "عدم التعاون" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني دستورياً رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة، وفقا للعربية.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/القبض-على-مصرية-بالكويت-لاتهامها-في-15-قضية-نصب-واحتيال-1060904391.html

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