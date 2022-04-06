https://arabic.sputniknews.com/20220406/خبز-وملح-صناعيون-وتجار-يؤازرون-فقراء-حمص-خلال-رمضان-المبارك-1060886258.html

"خبز وملح".. صناعيون وتجار يؤازرون فقراء حمص خلال رمضان المبارك

"خبز وملح".. صناعيون وتجار يؤازرون فقراء حمص خلال رمضان المبارك

أطلقت غرفتا الصناعة والتجارة بمدينة حمص وسط سوريا، مبادرة "خبز وملح" التي كللت من خلالها صور التعاضد الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T06:44+0000

2022-04-06T06:44+0000

2022-04-06T06:44+0000

أخبار سوريا اليوم

رمضان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060885850_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_504daa5e3a5db609c0c43488b0f67f8e.jpg

وتستهدف المبادرة التي تتوالى في عامها الثاني، الأسر الأكثر احتياجا في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية بسبب الحصار الغربي المفروض على سوريا، واستكماله بمواظبة الجيش الأمريكي على رعاية عمليات نهب الثروات السورية ضمن المناطق التي يحتلها في المنطقة الشرقية التي تعد خزان الثروات الأحفورية وسلة الغذاء الوطنية للسوريين.ومع انطلاق طلائع قوافل مساعدات "خبز وملح"، قال رئيس غرفة تجارة حمص إياد السباعي لـ "سبوتنيك": "إن المبادرة التي أطلقتها غرفتا التجارة والصناعة بحمص مع بداية شهر رمضان المبارك، ستستمر طيلة الشهر الفضيل، مشيراً إلى أنها تأتي استكمالا لنتائج (لقاء الخير) الذي أقامته السيدة الأولى أسماء الأسد".وبين السباعي أن المبادرة "تتضمن سللا غذائية وقسائم مالية يتم توزيعها عبر تطبيق "خبز وملح" الذي أعدته محافظة حمص لضمان وصول السلل الغذائية أو القسائم المالية للعائلات الأكثر احتياجاً عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية مشيراً إلى أن عمليات تجهيز السلل الغذائية مستمر من مدينة المعارض بحي الوعر تمهيدا لإيصالها إلى الجمعيات الأهلية التي ستقوم بالتوزيع وفق برنامج محدد".وأوضح أن: "العمل مستمر بمبادرات عدة حيث يجري التحضير لمهرجان تسوق في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل".وبين السباعي أن الهدف من المبادرة هو إثبات أن الشعب السوري لن يضام، منوها إلى الهدف لهذا العام هو تجاوز عتبة التوزيع لـ 60 ألف سلة غذائية.وأشار رئيس غرفة تجارة حمص إلى الدور المميز الذي لعبه الصناعيون والتجار والتجاوب الكبير من قبلهم مع إحساسهم بالمسؤولية والوقوف إلى جانب مواطنيهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ليكون الجميع شريك في تخفيف الأعباء المعيشية عبر تشاركية الفعاليات الصناعية والتجارية التي ساهمت بزيادة عدد السلل الغذائية لهذا العام من خلال تأمين العديد من المواد الغذائية بأسعار مخفضة".بدوره قال وسيم الإخوان، أحد الصناعيين المساهمين في مبادرة "خبز وملح"، لـ "سبوتنبك" إن المبادرة مستمرة للعام الثاني على التوالي، مشيرا إلى تقدم نحو 20 ألف سلة غذائية عبر غرفة صناعة حمص لكي تصل للمحتاجين".وأشار الإخوان إلى الهدف بأن هو دعم تعاضد المجتمع السوري بشكل عام، والحمصي بشكل خاص، والوقوف إلى جانب الفقراء والمحتاجين في هذه الظروف وتحديدا في شهر رمضان المبارك.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم, رمضان