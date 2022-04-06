"خبز وملح".. صناعيون وتجار يؤازرون فقراء حمص خلال رمضان المبارك
© Sputnik . Osama Diop"خبز وملح".. صناعيون وتجار يؤازرون فقراء حمص خلال رمضان المبارك
© Sputnik . Osama Diop
أطلقت غرفتا الصناعة والتجارة بمدينة حمص وسط سوريا، مبادرة "خبز وملح" التي كللت من خلالها صور التعاضد الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.
وتستهدف المبادرة التي تتوالى في عامها الثاني، الأسر الأكثر احتياجا في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية بسبب الحصار الغربي المفروض على سوريا، واستكماله بمواظبة الجيش الأمريكي على رعاية عمليات نهب الثروات السورية ضمن المناطق التي يحتلها في المنطقة الشرقية التي تعد خزان الثروات الأحفورية وسلة الغذاء الوطنية للسوريين.
© Sputnik . Osama Diop"خبز وملح".. صناعيون وتجار يؤازرون فقراء حمص خلال رمضان المبارك
"خبز وملح".. صناعيون وتجار يؤازرون فقراء حمص خلال رمضان المبارك
© Sputnik . Osama Diop
ومع انطلاق طلائع قوافل مساعدات "خبز وملح"، قال رئيس غرفة تجارة حمص إياد السباعي لـ "سبوتنيك": "إن المبادرة التي أطلقتها غرفتا التجارة والصناعة بحمص مع بداية شهر رمضان المبارك، ستستمر طيلة الشهر الفضيل، مشيراً إلى أنها تأتي استكمالا لنتائج (لقاء الخير) الذي أقامته السيدة الأولى أسماء الأسد".
© Sputnik . Osama Diop"خبز وملح".. صناعيون وتجار يؤازرون فقراء حمص خلال رمضان المبارك
"خبز وملح".. صناعيون وتجار يؤازرون فقراء حمص خلال رمضان المبارك
© Sputnik . Osama Diop
وبين السباعي أن المبادرة "تتضمن سللا غذائية وقسائم مالية يتم توزيعها عبر تطبيق "خبز وملح" الذي أعدته محافظة حمص لضمان وصول السلل الغذائية أو القسائم المالية للعائلات الأكثر احتياجاً عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية مشيراً إلى أن عمليات تجهيز السلل الغذائية مستمر من مدينة المعارض بحي الوعر تمهيدا لإيصالها إلى الجمعيات الأهلية التي ستقوم بالتوزيع وفق برنامج محدد".
© Sputnik . Osama Diop"خبز وملح".. صناعيون وتجار يؤازرون فقراء حمص خلال رمضان المبارك
"خبز وملح".. صناعيون وتجار يؤازرون فقراء حمص خلال رمضان المبارك
© Sputnik . Osama Diop
وأوضح أن: "العمل مستمر بمبادرات عدة حيث يجري التحضير لمهرجان تسوق في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل".
وبين السباعي أن الهدف من المبادرة هو إثبات أن الشعب السوري لن يضام، منوها إلى الهدف لهذا العام هو تجاوز عتبة التوزيع لـ 60 ألف سلة غذائية.
© Sputnik . Osama Diop"خبز وملح".. صناعيون وتجار يؤازرون فقراء حمص خلال رمضان المبارك
"خبز وملح".. صناعيون وتجار يؤازرون فقراء حمص خلال رمضان المبارك
© Sputnik . Osama Diop
وأشار رئيس غرفة تجارة حمص إلى الدور المميز الذي لعبه الصناعيون والتجار والتجاوب الكبير من قبلهم مع إحساسهم بالمسؤولية والوقوف إلى جانب مواطنيهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ليكون الجميع شريك في تخفيف الأعباء المعيشية عبر تشاركية الفعاليات الصناعية والتجارية التي ساهمت بزيادة عدد السلل الغذائية لهذا العام من خلال تأمين العديد من المواد الغذائية بأسعار مخفضة".
بدوره قال وسيم الإخوان، أحد الصناعيين المساهمين في مبادرة "خبز وملح"، لـ "سبوتنبك" إن المبادرة مستمرة للعام الثاني على التوالي، مشيرا إلى تقدم نحو 20 ألف سلة غذائية عبر غرفة صناعة حمص لكي تصل للمحتاجين".
وأشار الإخوان إلى الهدف بأن هو دعم تعاضد المجتمع السوري بشكل عام، والحمصي بشكل خاص، والوقوف إلى جانب الفقراء والمحتاجين في هذه الظروف وتحديدا في شهر رمضان المبارك.