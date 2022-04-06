https://arabic.sputniknews.com/20220406/ردا-على-ربط-حسابه-بروسيا-برلماني-بريطاني-سابق-يهدد-تويتر-بالقضاء-1060916808.html
ردا على ربط حسابه بروسيا... برلماني بريطاني سابق يهدد "تويتر" بالقضاء
ردا على ربط حسابه بروسيا... برلماني بريطاني سابق يهدد "تويتر" بالقضاء
قال السياسي والبرلماني البريطاني السابق جورج غالاوي إنه "قد يقاضي تويتر لإعلانه أن حسابه مرتبط بروسيا". 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T19:02+0000
2022-04-06T19:02+0000
2022-04-06T19:02+0000
روسيا
بريطانيا
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وكتب غالاوي عبر حسابه على "تويتر": "أنا لست إعلاميًا تابعًا للدولة الروسية، وأنا لا أعمل في وسائل الإعلام الروسية، ولدي 400 ألف متابع، وأنا زعيم حزب سياسي بريطاني، وقضيت ما يقرب من 30 عامًا في البرلمان البريطاني، إذا لم تقم بإزالة هذا التوصيف (يقصد تويتر)، سأذهب إلى المحكمة".انضم الملياردير إيلون ماسك إلى مجلس إدارة "تويتر" بعد استحواذه على حصة قدرها 9.2% في مشغل منصة التواصل الاجتماعي، في قرار دفعت سهم الشركة للصعود بأكثر من 6% في بداية تعاملات السوق الأمريكي.وقال الرئيس التنفيذي للشركة باراغ أغراوال في تغريدة، يوم أمس الثلاثاء: "من خلال المحادثات مع إيلون في الأسابيع الأخيرة، أصبح من الواضح لنا أنه سيحقق قيمة كبيرة لمجلس إدارتنا".وأضاف أنه "مؤمن وشغوف وناقد شديد للخدمة وهو بالضبط ما نحتاجه في تويتر وفي مجلس الإدارة، لجعلنا أقوى على المدى الطويل". وأشاد مؤسس المنصة جاك دورسي بهذه الخطوة، قائلا في تغريدة إن ماسك "يهتم بشدة بعالمنا ودور تويتر فيه".
https://arabic.sputniknews.com/20220406/فرنسا-تعليق-عمل-مصنع-بيتزا-بعد-انتشار-حالات-تسمم-بكتيرية-1060916465.html
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روسيا, بريطانيا
ردا على ربط حسابه بروسيا... برلماني بريطاني سابق يهدد "تويتر" بالقضاء
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قال السياسي والبرلماني البريطاني السابق جورج غالاوي إنه "قد يقاضي تويتر لإعلانه أن حسابه مرتبط بروسيا".
وكتب غالاوي عبر حسابه على "تويتر": "أنا لست إعلاميًا تابعًا للدولة الروسية، وأنا لا أعمل في وسائل الإعلام الروسية، ولدي 400 ألف متابع، وأنا زعيم حزب سياسي بريطاني، وقضيت ما يقرب من 30 عامًا في البرلمان البريطاني، إذا لم تقم بإزالة هذا التوصيف (يقصد تويتر)، سأذهب إلى المحكمة".
انضم الملياردير إيلون ماسك
إلى مجلس إدارة "تويتر" بعد استحواذه على حصة قدرها 9.2% في مشغل منصة التواصل الاجتماعي، في قرار دفعت سهم الشركة للصعود بأكثر من 6% في بداية تعاملات السوق الأمريكي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة باراغ أغراوال في تغريدة، يوم أمس الثلاثاء: "من خلال المحادثات مع إيلون في الأسابيع الأخيرة، أصبح من الواضح لنا أنه سيحقق قيمة كبيرة لمجلس إدارتنا".
وأضاف أنه "مؤمن وشغوف وناقد شديد للخدمة وهو بالضبط ما نحتاجه في تويتر وفي مجلس الإدارة، لجعلنا أقوى على المدى الطويل". وأشاد مؤسس المنصة جاك دورسي بهذه الخطوة، قائلا في تغريدة إن ماسك "يهتم بشدة بعالمنا ودور تويتر فيه".