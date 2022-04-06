https://arabic.sputniknews.com/20220406/روبوت-مرن-كيف-يمكن-لقطعة-من-المخاط-أن-تنقذ-صحة-الناس-فيديو-1060902487.html
روبوت مرن... كيف يمكن لقطعة من المخاط أن تنقذ صحة الناس... فيديو
روبوت مرن... كيف يمكن لقطعة من المخاط أن تنقذ صحة الناس... فيديو
ابتكرت مجموعة من العلماء الصينيين بقيادة البروفيسور لي جانغ روبوتًا يشبه إلى حد كبير قطعة من السلايم، وما يميزه أنه لا يوجد شكل للاختراع، مما يجعله فريدًا من... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T12:45+0000
2022-04-06T12:45+0000
2022-04-06T12:45+0000
مجتمع
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وفي مقطع فيديو انتشر عن الروبوت، يظهر فيه الروبوت المخاطي يتحرك بطريقة تشبه الزواحف، ولكن بدأ التطور في تصنيعه، بحسب وسائل الإعلام، من خلال استخدام نظام المغناطيس. يتيح لك ذلك تحريكه في الاتجاه الصحيح.يغير الروبوت المرن شكله ويتحرك في أي اتجاه ويخترق الأماكن التي يصعب الوصول إليها تحت تأثير المجال المغناطيسي.واليوم، تتم دراسة خصائص التكوين الناتج من أجل فهم طبيعته وجعل الإنسان الآلي قادرًا على حل مجموعة معينة من المهام.وفقًا للعلماء، يجري العمل لضمان استقلالية الاختراع، إذا كان بإمكانه أداء أبسط الإجراءات على الأقل دون تأثير المغناطيسات الخارجية، وعندها سيتم اعتباره روبوتًا كاملاً.بعد دراسة خصائص الاختراع، سيتم إرساله للمصادقة عليه إلى السلطات المشرفة، وبعد الموافقة يمكن استخدام الروبوت المرن في الطب.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
روبوت مرن... كيف يمكن لقطعة من المخاط أن تنقذ صحة الناس... فيديو
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ابتكرت مجموعة من العلماء الصينيين بقيادة البروفيسور لي جانغ روبوتًا يشبه إلى حد كبير قطعة من السلايم، وما يميزه أنه لا يوجد شكل للاختراع، مما يجعله فريدًا من نوعه.
وفي مقطع فيديو انتشر عن الروبوت، يظهر فيه الروبوت المخاطي يتحرك بطريقة تشبه الزواحف، ولكن بدأ التطور في تصنيعه، بحسب وسائل الإعلام، من خلال استخدام نظام المغناطيس. يتيح لك ذلك تحريكه في الاتجاه الصحيح.
يغير الروبوت المرن شكله ويتحرك في أي اتجاه ويخترق الأماكن التي يصعب الوصول إليها تحت تأثير المجال المغناطيسي.
واليوم، تتم دراسة خصائص التكوين الناتج من أجل فهم طبيعته وجعل الإنسان الآلي قادرًا على حل مجموعة معينة من المهام.
وفقًا للعلماء، يجري العمل لضمان استقلالية الاختراع، إذا كان بإمكانه أداء أبسط الإجراءات على الأقل دون تأثير المغناطيسات الخارجية، وعندها سيتم اعتباره روبوتًا كاملاً.
بعد دراسة خصائص الاختراع، سيتم إرساله للمصادقة عليه إلى السلطات المشرفة، وبعد الموافقة يمكن استخدام الروبوت المرن في الطب.