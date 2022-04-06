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https://arabic.sputniknews.com/20220406/زيلينسكي-يدعو-لحل-مجلس-الأمن-وزاخاروفا-ترد-1060908635.html
زيلينسكي يدعو لحل مجلس الأمن وزاخاروفا ترد
زيلينسكي يدعو لحل مجلس الأمن وزاخاروفا ترد
نناقش في هذه الحلقة: زيلينسكي يطالب بحل مجلس الأمن، في خطوة استفزازية جديدة نتنياهو يقتحم الأقصى، تونس تستدعي السفير التركي وترفض أي تدخل خارجي بشؤونها، فقرة... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T14:43+0000
2022-04-06T14:43+0000
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زيلينسكي يدعو لحل مجلس الأمن وزاخاروفا ترد
زيلينسكي يدعو لحل مجلس الأمن وزاخاروفا ترد
حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مجلس الأمن الدولي على سحب العضوية الدائمة لروسيا، أو إصلاح نظام الأمم المتحدة، كما اقترح على المجلس حل نفسه.الأمر الذي قالت عنه المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال حديث لـ"سبوتنيك":من جانبه، أكد البيت الأبيض، أن واشنطن تشاطر زيلينسكي مشاعر الإحباط، لكنها لا ترى طريقة لتغيير الواقع الدولي.استفزازات إسرائيلية في القدسيشارك رئيس الحكومة الإسرائيلة السابق، بنيامين نتنياهو، في مسيرة لليمنيين المتطرفين، وسط استنفار أمني في القدس المحتلة، في خطوة وصفها المراقبون بـ"الاستفزازية"، كما اقتحم عدد من المستوطنين باحات المسجد الأقصى.وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود"، علقت ميساء أبو زيدان، عضو المجلس الاستشاري لحركة "فتح" في رام الله، على هذا الموضوع بقولها:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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راديو, بلا قيود, аудио

زيلينسكي يدعو لحل مجلس الأمن وزاخاروفا ترد

14:43 GMT 06.04.2022
زيلينسكي يدعو لحل مجلس الأمن وزاخاروفا ترد
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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نناقش في هذه الحلقة: زيلينسكي يطالب بحل مجلس الأمن، في خطوة استفزازية جديدة نتنياهو يقتحم الأقصى، تونس تستدعي السفير التركي وترفض أي تدخل خارجي بشؤونها، فقرة "رحمة" الرمضانية من المغرب.
حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مجلس الأمن الدولي على سحب العضوية الدائمة لروسيا، أو إصلاح نظام الأمم المتحدة، كما اقترح على المجلس حل نفسه.
الأمر الذي قالت عنه المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال حديث لـ"سبوتنيك":
"لدي احترام كبير لهيئة التمثيل الدائم للعلاقات الخارجية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة، ولكن في نفس الوقت فإن مستوى الجدل في السنوات الأخيرة كان مُحْبِطا من الجانب الغربي ضمن "الخمسة" الأعضاء الدائمين، إننا نشهد انخفاضا مهنيا هائلاً للأشخاص الذين تم تعيينهم في مثل هذه المناصب في القوى الغربية، وهذا يؤدي إلى تقليص دور مؤسسات الأمم المتحدة، وتصريحات زيلينسكي تأتي لاستعطاف الجبهة الداخلية ولفت الانتباه".
من جانبه، أكد البيت الأبيض، أن واشنطن تشاطر زيلينسكي مشاعر الإحباط، لكنها لا ترى طريقة لتغيير الواقع الدولي.

استفزازات إسرائيلية في القدس

يشارك رئيس الحكومة الإسرائيلة السابق، بنيامين نتنياهو، في مسيرة لليمنيين المتطرفين، وسط استنفار أمني في القدس المحتلة، في خطوة وصفها المراقبون بـ"الاستفزازية"، كما اقتحم عدد من المستوطنين باحات المسجد الأقصى.
وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود"، علقت ميساء أبو زيدان، عضو المجلس الاستشاري لحركة "فتح" في رام الله، على هذا الموضوع بقولها:

"لدى إسرائيل عدة أهداف من خلال الإقدام على هذه الإستفزازات، منها ترجمة صفقة القرن على الأرض من خلال تقديم القدس على أنها عاصمة لهم، وأيضا لتقديم مبررات لارتكابهم أي جرائم ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى إرباك الوضع في المنطقة ككل".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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