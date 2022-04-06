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سريلانكا: الرئيس لن يستقيل على الرغم من الاحتجاجات الواسعة ضده
سريلانكا: الرئيس لن يستقيل على الرغم من الاحتجاجات الواسعة ضده
أعلنت الحكومة السريلانكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس غوتابايا راجاباكسا لن يستقيل على الرغم من الاحتجاجات الواسعة النطاق ضد طريقة تعامله مع الأزمة الاقتصادية... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T06:35+0000
2022-04-06T06:35+0000
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وحسب "رويترز"، جاء ذلك من خلال وزير الطرق السريعة جونستون فيرناندو، ردا على انتقادات المعارضة في البرلمان.وقال فيرناندو "اسمحو لي أن أذكركم بأن 6.9 مليون شخص قد صوتوا لصالح الرئيس".وأضاف "كحكومة، نقول بوضوح أن الرئيس لن يستقيل تحت أي ظرف من الظروف. سنواجه ذلك".وتجتاح سريلانكا اضطرابات متزايدة بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.وأمس الثلاثاء، أعلن وزير المالية السريلانكي، علي صبري، استقالته من منصبه، وذلك بعد يوم واحد من حلفه لليمين كوزير للمالية.وأعلن الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ في البلاد، يوم الجمعة الماضي، بعد المظاهرات المناهضة للحكومة التي تحولت إلى أعمال عنف، بما في ذلك إشعال النار في مركبات الشرطة والجيش، وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة، وإغلاق الطرق في العاصمة كولمبو.وبدأت المظاهرات وسط أزمة اقتصادية حادة في البلاد التي تعاني من نقص في السلع الاستهلاكية الأساسية وارتفاع التضخم وانقطاع التيار الكهربائي.وخرجت من قلب المظاهرات مطالبة باستقالة الرئيس وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا والذي سقطت حكومته بالفعل، فيما تقتضي حالة الطوارئ، منح قوات الأمن حق اعتقال وسجن المشتبه بهم على نطاق واسع.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/إجراءات-أمنية-مشددة-في-سريلانكا-بعد-احتجاجات-بسبب-أزمة-اقتصادية-غير-مسبوقة-1060761806.html
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سريلانكا: الرئيس لن يستقيل على الرغم من الاحتجاجات الواسعة ضده

06:35 GMT 06.04.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardenaسريلانكا
سريلانكا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
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أعلنت الحكومة السريلانكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس غوتابايا راجاباكسا لن يستقيل على الرغم من الاحتجاجات الواسعة النطاق ضد طريقة تعامله مع الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وحسب "رويترز"، جاء ذلك من خلال وزير الطرق السريعة جونستون فيرناندو، ردا على انتقادات المعارضة في البرلمان.
وقال فيرناندو "اسمحو لي أن أذكركم بأن 6.9 مليون شخص قد صوتوا لصالح الرئيس".
وأضاف "كحكومة، نقول بوضوح أن الرئيس لن يستقيل تحت أي ظرف من الظروف. سنواجه ذلك".
متظاهر يهتف شعارات حاملا الخبز خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، عند مدخل مكتب الرئيس في كولومبو، سريلانكا 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
إجراءات أمنية مشددة في سريلانكا بعد احتجاجات بسبب أزمة اقتصادية غير مسبوقة
2 أبريل, 08:56 GMT
وتجتاح سريلانكا اضطرابات متزايدة بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
وأمس الثلاثاء، أعلن وزير المالية السريلانكي، علي صبري، استقالته من منصبه، وذلك بعد يوم واحد من حلفه لليمين كوزير للمالية.
وأعلن الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ في البلاد، يوم الجمعة الماضي، بعد المظاهرات المناهضة للحكومة التي تحولت إلى أعمال عنف، بما في ذلك إشعال النار في مركبات الشرطة والجيش، وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة، وإغلاق الطرق في العاصمة كولمبو.
وبدأت المظاهرات وسط أزمة اقتصادية حادة في البلاد التي تعاني من نقص في السلع الاستهلاكية الأساسية وارتفاع التضخم وانقطاع التيار الكهربائي.
وخرجت من قلب المظاهرات مطالبة باستقالة الرئيس وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا والذي سقطت حكومته بالفعل، فيما تقتضي حالة الطوارئ، منح قوات الأمن حق اعتقال وسجن المشتبه بهم على نطاق واسع.
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