https://arabic.sputniknews.com/20220406/سياسي-روسي-يتوقع-عقوبات-انتقامية-محتملة-1060894755.html

سياسي روسي يتوقع عقوبات انتقامية محتملة

سياسي روسي يتوقع عقوبات انتقامية محتملة

أشار السياسي الروسي، مالك دوداكوف، إلى أن روسيا قد ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بتأميم الشركات الأجنبية والانتقال لصادرات مواد... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T10:37+0000

2022-04-06T10:37+0000

2022-04-06T10:44+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101352/49/1013524999_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_da62a862042088003a0498f6a28dd9f6.jpg

وأضاف دوداكوف، لدى روسيا فرصة لاستخدام العقوبات المضادة من أجل تفاقم الوضع في الدول الغربية. بالطبع، نحن نتحدث، من بين أمور أخرى، عن ممتلكات الشركات الأجنبية الموجودة على أراضي روسيا. حيث يمكن تأميمها أو إخضاعها لرقابة خارجية. من حيث المبدأ، هذا رد مماثل على تجميد أموالنا وحساباتنا، بحسب ما صرح لموقع "لينتا".وتابع قائلا، إن نفس العملية ستطبق على جميع الصادرات المهمة. فالسوق الغربي يعتمد بشكل كبير، على سبيل المثال، على الأسمدة الروسية، وهذه المشكلة حادة أيضًا. وقد رفعت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بالفعل القيود المفروضة على تصدير هذه المجموعة من البضائع من روسيا. ربما يستمر هذا الاتجاه في الانحناء، ما يجبر الدول غير الصديقة على الدفع بالروبل أو الذهب فقط، وليس باليورو والدولار.والعثور على موردين لليورانيوم سيكون صعبًا للغاية. كذلك الأمر مع التيتانيوم، وليس ذلك بالأمر السهل، كما و تعتمد صناعة الطيران الأمريكية على إمداداتها. لذلك أفترض أن العقوبات الروسية الجديدة ستركز بشكل خاص على السلع ذات الأهمية للاقتصاد الغربي وتحويل مدفوعاتها إلى روبل أو ذهب.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا