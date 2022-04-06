https://arabic.sputniknews.com/20220406/سياسي-روسي-يتوقع-عقوبات-انتقامية-محتملة-1060894755.html
سياسي روسي يتوقع عقوبات انتقامية محتملة
سياسي روسي يتوقع عقوبات انتقامية محتملة
أشار السياسي الروسي، مالك دوداكوف، إلى أن روسيا قد ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بتأميم الشركات الأجنبية والانتقال لصادرات مواد... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T10:37+0000
2022-04-06T10:37+0000
2022-04-06T10:44+0000
روسيا
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وأضاف دوداكوف، لدى روسيا فرصة لاستخدام العقوبات المضادة من أجل تفاقم الوضع في الدول الغربية. بالطبع، نحن نتحدث، من بين أمور أخرى، عن ممتلكات الشركات الأجنبية الموجودة على أراضي روسيا. حيث يمكن تأميمها أو إخضاعها لرقابة خارجية. من حيث المبدأ، هذا رد مماثل على تجميد أموالنا وحساباتنا، بحسب ما صرح لموقع "لينتا".وتابع قائلا، إن نفس العملية ستطبق على جميع الصادرات المهمة. فالسوق الغربي يعتمد بشكل كبير، على سبيل المثال، على الأسمدة الروسية، وهذه المشكلة حادة أيضًا. وقد رفعت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بالفعل القيود المفروضة على تصدير هذه المجموعة من البضائع من روسيا. ربما يستمر هذا الاتجاه في الانحناء، ما يجبر الدول غير الصديقة على الدفع بالروبل أو الذهب فقط، وليس باليورو والدولار.والعثور على موردين لليورانيوم سيكون صعبًا للغاية. كذلك الأمر مع التيتانيوم، وليس ذلك بالأمر السهل، كما و تعتمد صناعة الطيران الأمريكية على إمداداتها. لذلك أفترض أن العقوبات الروسية الجديدة ستركز بشكل خاص على السلع ذات الأهمية للاقتصاد الغربي وتحويل مدفوعاتها إلى روبل أو ذهب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سياسي روسي يتوقع عقوبات انتقامية محتملة
10:37 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 10:44 GMT 06.04.2022) تابعنا عبر
أشار السياسي الروسي، مالك دوداكوف، إلى أن روسيا قد ترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بتأميم الشركات الأجنبية والانتقال لصادرات مواد مهمة، مثل اليورانيوم والأسمدة والتيتانيوم، بالروبل.
وأضاف دوداكوف، لدى روسيا فرصة لاستخدام العقوبات المضادة من أجل تفاقم الوضع في الدول الغربية. بالطبع، نحن نتحدث، من بين أمور أخرى، عن ممتلكات الشركات الأجنبية الموجودة على أراضي روسيا. حيث يمكن تأميمها أو إخضاعها لرقابة خارجية. من حيث المبدأ، هذا رد مماثل على تجميد أموالنا وحساباتنا، بحسب ما صرح لموقع
"لينتا".
أما الاتجاه الثاني، بحسب العالم، قد يكون متعلقًا بالصادرات الروسية. وفرضت الدولة بالفعل قيودا معينة على تصدير المواد الهيدروكربونية إلى الدول غير الصديقة، ونتيجة لذلك ستدفع المدفوعات بالروبل فقط.
وتابع قائلا، إن نفس العملية
ستطبق على جميع الصادرات المهمة. فالسوق الغربي يعتمد بشكل كبير، على سبيل المثال، على الأسمدة الروسية، وهذه المشكلة حادة أيضًا. وقد رفعت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بالفعل القيود المفروضة على تصدير هذه المجموعة من البضائع من روسيا. ربما يستمر هذا الاتجاه في الانحناء، ما يجبر الدول غير الصديقة على الدفع بالروبل أو الذهب فقط، وليس باليورو والدولار.
وأشار دوداكوف إلى أن الغرب يعتمد أيضا على اليورانيوم الروسي والكازاخستاني، والذي دونه لن تعمل محطات الطاقة النووية في أوروبا والولايات المتحدة. ولا تقل أهمية عمليات تسليم التيتانيوم.
والعثور على موردين لليورانيوم سيكون صعبًا للغاية. كذلك الأمر مع التيتانيوم، وليس ذلك بالأمر السهل، كما و تعتمد صناعة الطيران الأمريكية على إمداداتها. لذلك أفترض أن العقوبات الروسية الجديدة ستركز بشكل خاص على السلع ذات الأهمية للاقتصاد الغربي وتحويل مدفوعاتها إلى روبل أو ذهب.