https://arabic.sputniknews.com/20220406/شولتز-الأسعار-العالمية-كانت-منخفضة-بفضل-العولمة-لكن-هذه-الحقبة-قد-ولت-1060904000.html
شولتز: الأسعار العالمية كانت منخفضة بفضل العولمة لكن هذه الحقبة قد ولت
شولتز: الأسعار العالمية كانت منخفضة بفضل العولمة لكن هذه الحقبة قد ولت
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن حقبة الأسعار المنخفضة، التي سادت العالم بفضل العولمة، قد انتهت. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T13:13+0000
2022-04-06T13:13+0000
2022-04-06T13:13+0000
اقتصاد
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058648517_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_3e54b2fe9e3a287d034a6d556a526f10.jpg
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى تأكيد شولتز، أمام مشرعين بالبرلمان الألماني، أن الحقبة العالمية القائمة على نظام عولمة تكون فيه الأسعار منخفضة قد ولت.ولفت المستشار الألماني إلى أن العديد من الدول استطاعت اللحاق بركب التقدم الذي حققناه خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، في إشارة إلى تضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية التي تحولت إلى قوة اقتصادية صاعدة.وأوضح أولاف شولتز أن الدول الصاعدة استطاعت أن تتحول إلى قوة منافسة للدول التي كانت تنفرد بالسوق العالمي حتى في أنواع نادرة من المنتجات.
https://arabic.sputniknews.com/20201125/-سيارة--تحمل-شعار-أوقفوا-سياسة-العولمة-تصطدم-ببوابة-المستشارة-الألمانية-وأضرار-طفيفة--1047305398.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058648517_213:0:2873:1995_1920x0_80_0_0_9eff230e7af393db6ccef36d6c5d8c15.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار ألمانيا
شولتز: الأسعار العالمية كانت منخفضة بفضل العولمة لكن هذه الحقبة قد ولت
تابعنا عبر
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن حقبة الأسعار المنخفضة، التي سادت العالم بفضل العولمة، قد انتهت.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى تأكيد شولتز، أمام مشرعين بالبرلمان الألماني، أن الحقبة العالمية القائمة على نظام عولمة تكون فيه الأسعار
منخفضة قد ولت.
وتابع: "في تلك الحقبة كان غالبية العالم يخدم جزءا صغيرا من السوق".
ولفت المستشار الألماني إلى أن العديد من الدول استطاعت اللحاق بركب التقدم الذي حققناه خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، في إشارة إلى تضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية التي تحولت إلى قوة اقتصادية
صاعدة.
25 نوفمبر 2020, 11:14 GMT
وأوضح أولاف شولتز أن الدول الصاعدة استطاعت أن تتحول إلى قوة منافسة للدول التي كانت تنفرد بالسوق العالمي
حتى في أنواع نادرة من المنتجات.