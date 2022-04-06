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https://arabic.sputniknews.com/20220406/شولتز-الأسعار-العالمية-كانت-منخفضة-بفضل-العولمة-لكن-هذه-الحقبة-قد-ولت-1060904000.html
شولتز: الأسعار العالمية كانت منخفضة بفضل العولمة لكن هذه الحقبة قد ولت
شولتز: الأسعار العالمية كانت منخفضة بفضل العولمة لكن هذه الحقبة قد ولت
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن حقبة الأسعار المنخفضة، التي سادت العالم بفضل العولمة، قد انتهت. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T13:13+0000
2022-04-06T13:13+0000
اقتصاد
أخبار ألمانيا
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى تأكيد شولتز، أمام مشرعين بالبرلمان الألماني، أن الحقبة العالمية القائمة على نظام عولمة تكون فيه الأسعار منخفضة قد ولت.ولفت المستشار الألماني إلى أن العديد من الدول استطاعت اللحاق بركب التقدم الذي حققناه خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، في إشارة إلى تضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية التي تحولت إلى قوة اقتصادية صاعدة.وأوضح أولاف شولتز أن الدول الصاعدة استطاعت أن تتحول إلى قوة منافسة للدول التي كانت تنفرد بالسوق العالمي حتى في أنواع نادرة من المنتجات.
https://arabic.sputniknews.com/20201125/-سيارة--تحمل-شعار-أوقفوا-سياسة-العولمة-تصطدم-ببوابة-المستشارة-الألمانية-وأضرار-طفيفة--1047305398.html
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اقتصاد, أخبار ألمانيا

شولتز: الأسعار العالمية كانت منخفضة بفضل العولمة لكن هذه الحقبة قد ولت

13:13 GMT 06.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن حقبة الأسعار المنخفضة، التي سادت العالم بفضل العولمة، قد انتهت.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى تأكيد شولتز، أمام مشرعين بالبرلمان الألماني، أن الحقبة العالمية القائمة على نظام عولمة تكون فيه الأسعار منخفضة قد ولت.
وتابع: "في تلك الحقبة كان غالبية العالم يخدم جزءا صغيرا من السوق".
ولفت المستشار الألماني إلى أن العديد من الدول استطاعت اللحاق بركب التقدم الذي حققناه خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، في إشارة إلى تضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية التي تحولت إلى قوة اقتصادية صاعدة.
برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2020
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25 نوفمبر 2020, 11:14 GMT
وأوضح أولاف شولتز أن الدول الصاعدة استطاعت أن تتحول إلى قوة منافسة للدول التي كانت تنفرد بالسوق العالمي حتى في أنواع نادرة من المنتجات.
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