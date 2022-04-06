https://arabic.sputniknews.com/20220406/صحفية-ترشق-سياسيا-بحذائها-وتفجر-جدلا-في-السودان-فيديو-1060916271.html
صحفية ترشق سياسيا بحذائها وتفجر جدلا في السودان... فيديو
صحفية ترشق سياسيا بحذائها وتفجر جدلا في السودان... فيديو
حالة من الجدل شهدها الشارع السوداني بعدما رشقت الصحفية صفاء الفحل سياسيا سودانيا بحذائها خلال ندوة عقدت في مقر وكالة الأنباء الرسمية بالخرطوم. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T18:33+0000
2022-04-06T18:33+0000
2022-04-06T18:34+0000
أخبار السودان اليوم
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وقذفت الفحل، التي تعمل في صحيفة "الراكوبة" السودانية، حذائها على القيادي بالحرية والتغيير- الميثاق الوطني التوم هجو، الداعم للشراكة مع المجلس العسكري قائلة إنها "رسالة من الشعب السوداني".وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لما فعلته الصحفية بدعوى أنها أرادت توجيه رسالة للداعين إلى الشراكة مع المجلس العسكري، الذي تشهد السودان تظاهرات ضد ما يصفه ناشطون بـ"انفراده بالحكم"، وبين من رأوا في فعلتها عملا مدانا لا يجب أن يصدر من صحفية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، عادت الفحل في مقطع مصور، وقدمت اعتذارها للسودانيين على رشق هجو بالحذاء.وبررت الواقعة بالقول "شالتني الهاشمية والروح الثورية إني رفعت الجزمة في وجه هجو وهذه ليست شعارات الثورة، وأنا أعتذر للمنصة وللتوم هجو".يشار إلى أن الندوة عقدت بمشاركة ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير – ميثاق التوافق الوطني، المنشق عن قوى الحرية والتغيير قائد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.ويتهم ناشطون سودانيون "الميثاق الوطني"، بالتواطؤ مع العسكريين للإطاحة بالمكون المدني عبر الإجراءات التي قادها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
صحفية ترشق سياسيا بحذائها وتفجر جدلا في السودان... فيديو
18:33 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 18:34 GMT 06.04.2022) تابعنا عبر
حالة من الجدل شهدها الشارع السوداني بعدما رشقت الصحفية صفاء الفحل سياسيا سودانيا بحذائها خلال ندوة عقدت في مقر وكالة الأنباء الرسمية بالخرطوم.
وقذفت الفحل، التي تعمل في صحيفة "الراكوبة" السودانية، حذائها على القيادي بالحرية والتغيير- الميثاق الوطني التوم هجو، الداعم للشراكة مع المجلس العسكري قائلة إنها "رسالة من الشعب السوداني".
وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لما فعلته الصحفية بدعوى أنها أرادت توجيه رسالة للداعين إلى الشراكة مع المجلس العسكري، الذي تشهد السودان تظاهرات ضد ما يصفه ناشطون بـ"انفراده بالحكم"، وبين من رأوا في فعلتها عملا مدانا لا يجب أن يصدر من صحفية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، عادت الفحل في مقطع مصور، وقدمت اعتذارها للسودانيين على رشق هجو بالحذاء.
وبررت الواقعة بالقول "شالتني الهاشمية والروح الثورية إني رفعت الجزمة في وجه هجو وهذه ليست شعارات الثورة، وأنا أعتذر للمنصة وللتوم هجو".
يشار إلى أن الندوة عقدت بمشاركة ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير – ميثاق التوافق الوطني، المنشق عن قوى الحرية والتغيير قائد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
ويتهم ناشطون سودانيون "الميثاق الوطني"، بالتواطؤ مع العسكريين للإطاحة بالمكون المدني عبر الإجراءات التي قادها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان
.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.