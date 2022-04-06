https://arabic.sputniknews.com/20220406/صحيفة-دول-الخليج-تقرر-إنقاذ-لبنان-وسفيرا-الكويت-والسعودية-يعودان-خلال-أيام-1060898382.html

صحيفة: دول الخليج تقرر إنقاذ لبنان وسفيرا الكويت والسعودية يعودان خلال أيام

صحيفة: دول الخليج تقرر إنقاذ لبنان وسفيرا الكويت والسعودية يعودان خلال أيام

كشفت وسائل إعلام كويتية، عن أن "سفيري الكويت والسعودية لدى لبنان سيعودان إلى بيروت خلال أيام، في إطار قرار خليجي بدعم لبنان ومساعدة اللبنانيين اقتصاديا". 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T11:51+0000

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2022-04-06T11:51+0000

أخبار لبنان

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ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية، عن مصدر دبلوماسي، قوله إنه "تكونت قناعة خليجية، لها صدى في عواصم عالمية، بأن ترك لبنان قد يؤدي إلى نتائج لا تخدم مصالح دول الخليج، وبالتالي يجب التخلي عن بعض التقييمات إذا تبين أنها خاطئة، وأنه لا يمكن الابتعاد عن لبنان لمجموعة أسباب، أبرزها أن التحولات الكبيرة المقبلة على هذا البلد تجعل منه مقرا لحضور متقدم لدول الخليج في الشرق الأوسط".وأشار المصدر، إلى أنه "تم وضع برنامج واضح لآلية الدعم الخليجي وفق سلم أولويات يبدأ بالشق الإنساني، قد تليه مساعدات اقتصادية لإنقاذ لبنان من الانهيار والإفلاس وإعادة ضخ النمو في الاقتصاد".وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن "السفير السعودي لدى بيروت، وليد البخاري، وضع برنامجا واضحا لإفطارات رمضانية ولقاءات مع شخصيات لبنانية من توجهات مختلفة، ستكون لها أبعاد سياسية تواكب العملية الانتخابية ودعم الحلفاء والأصدقاء، وتحضر لمرحلة ما بعد الانتخابات وكيفية إعادة إنتاج التوازنات السياسية وتعديل موازين القوى".وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في وقت سابق، إن كل الدول العربية ودول الخليج بالذات، ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان، مشيرا إلى أن بيروت بحاجة الى هذا الاحتضان العربي.وأضاف ميقاتي في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة بعد لقائه مع أمير قطر تميم بن حمد، أنه "لا يصح إلا الصحيح، والصحيح أن يكون لبنان دائما على علاقة ممتازة مع الدول العربية ودول الخليج".وتوترت العلاقات بين لبنان ودول خليجية منذ نهاية العام الماضي، بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول اليمن أثارت جدلا واسعا، واُعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/بيان-سعودي-يذيب-الجليد-في-العلاقات-مع-لبنان-1060319373.html

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