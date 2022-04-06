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https://arabic.sputniknews.com/20220406/صحيفة-صينية-الأزمة-الأوكرانية-توقع-أوروبا-في-فخ-أمريكي-1060887393.html
صحيفة صينية: الأزمة الأوكرانية توقع أوروبا في فخ أمريكي
صحيفة صينية: الأزمة الأوكرانية توقع أوروبا في فخ أمريكي
ترى صحيفة رسمية صينية أن الأزمة الأوكرانية تشكل فخًا نصبته الولايات المتحدة الأمريكية لأورويا. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T07:34+0000
2022-04-06T07:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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ونقلت صحيفة "غلوبل تايمز" عن البروفيسور لي هايدون، أستاذ معهد العلاقات الدولية في الصين، أن الولايات المتحدة استخدمت الناتو (حلف شمال الأطلسي) خلال الأعوام الـ73 الماضية لإبقاء أوروبا تحت سيطرتها.وقال البروفيسور هايدون إن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لإنشاء نظام أمني يُرضيها في أوروبا أدت إلى مواجهة مع روسيا تعاني منها أوروبا حاليًا.وتعمل الولايات المتحدة على شحن الأجواء في أوروبا من خلال إرغام بلدانها على وقف التعامل مع روسيا ووقف شراء منتجاتها في حين تفيد مصادر ألمانية أن تخلي ألمانيا عن شراء النفط والغاز الروسيين سيؤدي إلى أكبر أزمة اقتصادية منذ عام 1945 تواجه الاتحاد الأوروبي كله.ويرى الخبراء الصينيون الذين تحدثوا للصحيفة أن الولايات المتحدة عملت على إثارة الأزمة الروسية الأوكرانية ليكون هناك فخ يمكن لأوروبا أن تقع فيه. وستسير أوروبا إلى هاوية الانهيار إذا لم تتمكن من التخلص من الهيمنة الأمريكية.
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العالم

صحيفة صينية: الأزمة الأوكرانية توقع أوروبا في فخ أمريكي

07:34 GMT 06.04.2022
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قوات جمهورية دونيستك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Sputnik . Victor Antoniuk
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ترى صحيفة رسمية صينية أن الأزمة الأوكرانية تشكل فخًا نصبته الولايات المتحدة الأمريكية لأورويا.
ونقلت صحيفة "غلوبل تايمز" عن البروفيسور لي هايدون، أستاذ معهد العلاقات الدولية في الصين، أن الولايات المتحدة استخدمت الناتو (حلف شمال الأطلسي) خلال الأعوام الـ73 الماضية لإبقاء أوروبا تحت سيطرتها.
وقال البروفيسور هايدون إن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لإنشاء نظام أمني يُرضيها في أوروبا أدت إلى مواجهة مع روسيا تعاني منها أوروبا حاليًا.
وتعمل الولايات المتحدة على شحن الأجواء في أوروبا من خلال إرغام بلدانها على وقف التعامل مع روسيا ووقف شراء منتجاتها في حين تفيد مصادر ألمانية أن تخلي ألمانيا عن شراء النفط والغاز الروسيين سيؤدي إلى أكبر أزمة اقتصادية منذ عام 1945 تواجه الاتحاد الأوروبي كله.
ويرى الخبراء الصينيون الذين تحدثوا للصحيفة أن الولايات المتحدة عملت على إثارة الأزمة الروسية الأوكرانية ليكون هناك فخ يمكن لأوروبا أن تقع فيه. وستسير أوروبا إلى هاوية الانهيار إذا لم تتمكن من التخلص من الهيمنة الأمريكية.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:07 GMT
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