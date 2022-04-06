https://arabic.sputniknews.com/20220406/صحيفة-وفد-أوكراني-يتواجد-في-إسرائيل-منذ-أسبوع-لشراء-أسلحة-1060894465.html

صحيفة: وفد أوكراني يتواجد في إسرائيل منذ أسبوع لشراء أسلحة

صحيفة: وفد أوكراني يتواجد في إسرائيل منذ أسبوع لشراء أسلحة

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وفدا أوكرانيا يتواجد في إسرائيل حاليا، لعقد اجتماعات مع مسؤولين في شركات للصناعات العسكرية، وذلك بغية إبرام صفقات شراء... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T10:31+0000

2022-04-06T10:31+0000

2022-04-06T10:31+0000

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وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن "وفدا أوكرانيا رسميا موجود في تل أبيب منذ نحو أسبوع، ويحاول شراء أسلحة من شركات إسرائيلية".وأشارت الصحيفة إلى أنه على "الرغم من وصول الوفد الأوكراني، إلا أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تسمح إلى الآن للشركات الإسرائيلية ببيع الأسلحة لأوكرانيا، في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف، وذلك من أجل عدم إثارة غضب روسيا".وقالت الصحيفة إن "الوفد الأوكراني المهتم جدا بالحصول على الأسلحة، التقى بمسؤول كبير سابق في الجيش الإسرائيلي يمتلك شركة استثمارات أمنية، وبحث معه السبل التي يمكن من خلالها شراء أسلحة، وهو الأمر الذي يتطلب موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي يتوقع أن ترفض ذلك".وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصدر بالوفد الأوكراني، إن "وزارة الدفاع الإسرائيلية وبالتناغم مع رفض الحكومة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، جمدت جميع تراخيص بيع الأسلحة إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية".وفي وقت سابق، رفضت إسرائيل طلبا قدمه فلاديمير زيلينسكي، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لتزويد أوكرانيا بأسلحة.وتمتنع إسرائيل عن اتخاذ موقف يُغضب روسيا، على خلفية التنسيق الأمني بينهما.وقدم وفد أوكراني خلال زيارة لإسرائيل في آب/أغسطس الماضي، طلبات من أجل شراء عتاد عسكري. كما طلب الوفد عقد لقاء مع مندوبين عن شركتي "إلبيت" والصناعات الجوية بهدف شراء طائرات بدون طيار، ولبعضها قدرات هجومية، بينما لم تصادق السلطات الإسرائيلية على ذلك. واشترت أوكرانيا طائرات كهذه من تركيا، وتشارك في العمليات الحالية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/إعلام-ضباط-إسرائيليون-سابقون-يدربون-الأوكرانيين-على-خوض-معارك-ضد-الجيش-الروسي-1060475593.html

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