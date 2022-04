https://arabic.sputniknews.com/20220406/صديق-زوجة-ويل-سميث-السابق-يتحدث-عنها-في-أغنية-جديدة-بعد-واقعة-الصفع-فيديو-1060887599.html

صديق زوجة ويل سميث السابق يتحدث عنها في أغنية جديدة بعد واقعة "الصفع"... فيديو

أصدر مغني الراب الأمريكي أوجست السينا، أغنية جديدة تحدث فيها عن علاقته السابقة جادا بينكيت سميث وذلك بعد أيام من واقعة صفع زوجها ويل سميث لمقدم حفل جوائز... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

منوعات

مجتمع

وحسب موقع "نيويورك بوست"، نشر السينا مقطع من الأغنية الجديدة على حسابه بـ"إنستغرام" يوم الاثنين الماضي بعنوان "Shake the world" وحازت على إعجاب الآلاف.وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر أوجست السينا أغنية يتحدث فيها عن علاقته بجادا سميث.ففي عام 2020 أصدر السينا أغنية عنوان "Entanglements"، وهى الكلمة التى استخدمتها جادا خلال حديثها مع زوجها ويل سميث، فى وصفها لعلاقتهما، حيث أكدت: "I got into an entanglement with August".وكشفت جادا بينكيت زوجة ويل سميث عن خيانتها له، مع مغنى الراب أوجست ألسينا، خلال حلقة من برنامجها Red Table Talk التى استضافت فيها زوجها سميث.واعترفت جادا فى الحلقة أنها كانت على علاقة مع مغنى الراب أوجست ألسينا خلال فترة انفصالها عن سميث.وقالت جادا: "كنت أشعر بألم شديد وإحباط من الداخل، وكنت أبحث عن الشعور بالرضا فى علاقتى مع أوجست.. لقد مر وقت طويل منذ أن شعرت بالرضا"، لافتة إلى أنها لم تتحدث معه منذ ذلك الحين.وكان أهم حدث شهده حفل الأوسكار لهذا العام بعيدا عن الجوائز، بحسب "أسوشيتد بريس"، هي اللحظة التي صفع بها ويل سميث وجه كريس روك.يذكر أن الممثل والمغني الأمريكي ويل سميث كان قد اعتذر عن صفعه وجه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بسبب سخرية روك من مظهر زوجته في الحفل.ولكن سميث اعتذر عبر منشور على صفحته الرسمية على إنستغرام، قائلا إن "سلوكه في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية كان غير مقبول ولا يغتفر".

