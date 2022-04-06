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https://arabic.sputniknews.com/20220406/طعن-3-من-علماء-الدين-في-إيران-ورئيسي-يوجه-المخابرات-بسرعة-لتحديد-العوامل-المؤثرة-في-الحادث-1060891881.html
طعن 3 من علماء الدين في إيران ورئيسي يوجه المخابرات بسرعة لتحديد العوامل المؤثرة في الحادث
طعن 3 من علماء الدين في إيران ورئيسي يوجه المخابرات بسرعة لتحديد العوامل المؤثرة في الحادث
وجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، وزارة المخابرات بالتعاون مع جميع المؤسسات المختصة، بسرعة لتحديد ومعرفة جميع العوامل المؤثرة في حادثة أمس في... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T09:33+0000
2022-04-06T09:33+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن "الرئيس إبراهيم رئيسي أدان هذه الحادثة المؤلمة وعزى باستشهاد آية الله أصلاني".وأضاف رئيسي أنه "لا شك أن هذا الحادث المؤسف الذي نفذه أحد عناصر الجماعات التكفيرية الأمريكية، سيؤدي إلى مزيد من الوحدة والتلاحم بين المهتمين بالفعل بالإسلام وإيران الإسلامية".وأكد على "ضرورة عدم السماح للمستعمرين والمنافقين باستغلال الخلافات بين المسلمين وبين إيران وجيرانها لأن إثارة الفرقة هي من الأساليب القديمة التي يستخدمها المستعمرون ضد الدول الإسلامية".الجدير يالذكر أنه "تعرض 3 من علماء الدين أمس الثلاثاء في صحن حرم الإمام علي بن موسى الرضا (ع) في مدينة مشهد بمحافظة خراسان الرضوية شرقي إيران، إلى اعتداء بالسكين من قبل شخص هويته قيد التحقيق وأدى ذلك إلى مقتل أحد العلماء.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مسؤوليته-عن-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1059836059.html
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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

طعن 3 من علماء الدين في إيران ورئيسي يوجه المخابرات بسرعة لتحديد العوامل المؤثرة في الحادث

09:33 GMT 06.04.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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وجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، وزارة المخابرات بالتعاون مع جميع المؤسسات المختصة، بسرعة لتحديد ومعرفة جميع العوامل المؤثرة في حادثة أمس في الحرم الرضوي.
وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن "الرئيس إبراهيم رئيسي أدان هذه الحادثة المؤلمة وعزى باستشهاد آية الله أصلاني".
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وأضاف رئيسي أنه "لا شك أن هذا الحادث المؤسف الذي نفذه أحد عناصر الجماعات التكفيرية الأمريكية، سيؤدي إلى مزيد من الوحدة والتلاحم بين المهتمين بالفعل بالإسلام وإيران الإسلامية".
وأكد على "ضرورة عدم السماح للمستعمرين والمنافقين باستغلال الخلافات بين المسلمين وبين إيران وجيرانها لأن إثارة الفرقة هي من الأساليب القديمة التي يستخدمها المستعمرون ضد الدول الإسلامية".
الجدير يالذكر أنه "تعرض 3 من علماء الدين أمس الثلاثاء في صحن حرم الإمام علي بن موسى الرضا (ع) في مدينة مشهد بمحافظة خراسان الرضوية شرقي إيران، إلى اعتداء بالسكين من قبل شخص هويته قيد التحقيق وأدى ذلك إلى مقتل أحد العلماء.
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