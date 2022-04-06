https://arabic.sputniknews.com/20220406/ظهور-ساخر-لباسم-يوسف-في-مسلسل-الاختيار3-1060887254.html
ظهور ساخر لباسم يوسف في مسلسل "الاختيار3"
ظهور ساخر لباسم يوسف في مسلسل "الاختيار3"
ظهر الإعلامي المصري، باسم يوسف، ضمن الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار3"، من خلال الاستعانة بمقطع من برنامجه الشهير "البرنامج". 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T07:27+0000
2022-04-06T07:27+0000
2022-04-06T07:27+0000
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ومسلسل "الاختيار3"، يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، ويتناول الفترة التي حكم فيها الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وجماعته الإخوان المسلمين، قبل الإطاحة بهم في 30 يونيو 2013.وباسم يوسف كان من أبرز الساخرين من حكم الإخوان، وبرنامجه "البرنامج" كان من أشهر البرامج حتى توقفه عن العمل في 2014، وفي الحلقة الرابعة من "الاختيار3" استعان القائمون على المسلسل بمقطع من البرنامج يسخر فيه باسم من تعامل الحكومة، وقتها، مع أزمة الكهرباء.واعتبر عدد كبير من المغردين على تويتر إن باسم كان له دور كبير في كشف زيف جماعة الإخوان وكذبها وفشلها، بتناوله بشكل ساخر لطريقة تعاملهم مع الأزمات، ومحاولتهم السيطرة على مفاصل الدولة.وأكدوا على أن ظهور باسم في هذه الحلقة هو "لفتة كويسة" من القائمين على المسلسل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, مجتمع
ظهور ساخر لباسم يوسف في مسلسل "الاختيار3"
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ظهر الإعلامي المصري، باسم يوسف، ضمن الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار3"، من خلال الاستعانة بمقطع من برنامجه الشهير "البرنامج".
ومسلسل "الاختيار3"، يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، ويتناول الفترة التي حكم فيها الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وجماعته الإخوان المسلمين، قبل الإطاحة بهم في 30 يونيو 2013.
وباسم يوسف كان من أبرز الساخرين من حكم الإخوان، وبرنامجه "البرنامج" كان من أشهر البرامج حتى توقفه عن العمل في 2014، وفي الحلقة الرابعة من "الاختيار3" استعان القائمون على المسلسل بمقطع من البرنامج يسخر فيه باسم من تعامل الحكومة، وقتها، مع أزمة الكهرباء.
واعتبر عدد كبير من المغردين على تويتر إن باسم كان له دور كبير في كشف زيف جماعة الإخوان وكذبها وفشلها، بتناوله بشكل ساخر لطريقة تعاملهم مع الأزمات، ومحاولتهم السيطرة على مفاصل الدولة.
وأكدوا على أن ظهور باسم في هذه الحلقة هو "لفتة كويسة" من القائمين على المسلسل.