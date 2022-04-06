https://arabic.sputniknews.com/20220406/ظهور-نوع-جديد-من-سلالة-أوميكرون-أكثر-قابلية-للعدوى-في-الهند--1060910977.html
ظهور نوع جديد من سلالة أوميكرون "أكثر قابلية للعدوى" في الهند
ظهور نوع جديد من سلالة أوميكرون "أكثر قابلية للعدوى" في الهند
سجلت مدينة مومباي الهندية، اليوم الأربعاء، أول حالة من نوع فرعي جديد من سلالة متحور "أوميكرون" من وباء "COVID-19"، سماه العلماء "XE". 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T15:17+0000
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أخبار الهند اليوم
فيروس كورونا
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن "المتغير الجديد هو سلالة هجينة، وهو مزيج من سلالتي أوميكرون تم اكتشافهما سابقًا، وهما BA.1، و BA.2".وتم العثور على هذا النوع الفرعي لدى امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا جاءت إلى مومباي من جنوب إفريقيا في فبراير/شباط الماضي، ولم تظهر عليها أي أعراض، لذلك تم تشخيص إصابتها بـ COVID-19 XE بعد شهر واحد فقط.وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أكد رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص الجديدة القائمة على تقنيات التسلسل التابعة لمعهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في الجمعية الروسية لحماية المستهلك (روسباتربنادزور)، كامل حفيظوف، أن "السلالة الجديدة من عدوى فيروس كورونا XE، التي اكتشفها العلماء البريطانيون مؤخرًا، من غير المرجح أن يكون لديها خصائص فريدة من نوعها، ووفقًا لذلك، يتم استبعاد خطر تفشي المرض".وتظهر نتائج تحليل المتخصصين في المملكة المتحدة أن طفرة XE المحددة قد تكون أكثر عدوى بنسبة 10% من BA.2.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/مواطن-تركي-مصاب-بـكوفيد-19-أكثر-من-سنة-دون-انقطاع-بسبب-حالة-نادرة-1058093719.html
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أخبار الهند اليوم, فيروس كورونا
ظهور نوع جديد من سلالة أوميكرون "أكثر قابلية للعدوى" في الهند
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سجلت مدينة مومباي الهندية، اليوم الأربعاء، أول حالة من نوع فرعي جديد من سلالة متحور "أوميكرون" من وباء "COVID-19"، سماه العلماء "XE".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"
أن "المتغير الجديد هو سلالة هجينة، وهو مزيج من سلالتي أوميكرون تم اكتشافهما سابقًا، وهما BA.1، و BA.2".
وتم العثور على هذا النوع الفرعي لدى امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا جاءت إلى مومباي من جنوب إفريقيا في فبراير/شباط الماضي، ولم تظهر عليها أي أعراض، لذلك تم تشخيص إصابتها بـ COVID-19 XE بعد شهر واحد فقط.
وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أكد رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص الجديدة القائمة على تقنيات التسلسل التابعة لمعهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في الجمعية الروسية لحماية المستهلك (روسباتربنادزور)، كامل حفيظوف، أن "السلالة الجديدة من عدوى فيروس كورونا
XE، التي اكتشفها العلماء البريطانيون مؤخرًا، من غير المرجح أن يكون لديها خصائص فريدة من نوعها، ووفقًا لذلك، يتم استبعاد خطر تفشي المرض".
وتظهر نتائج تحليل المتخصصين في المملكة المتحدة أن طفرة XE المحددة قد تكون أكثر عدوى بنسبة 10% من BA.2.