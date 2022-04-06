https://arabic.sputniknews.com/20220406/عرض-قميص-يد-الرب-للبيع-في-مزاد-مقابل-أكثر-من-5-ملايين-دولار-1060906352.html
عرض قميص "يد الرب" للبيع في مزاد مقابل أكثر من 5 ملايين دولار
عرض قميص "يد الرب" للبيع في مزاد مقابل أكثر من 5 ملايين دولار
القميص مملوك للاعب الوسط الإنجليزي السابق ستيف هودج، الذي تبادل القمصان مع مارادونا بعد أن فازت الأرجنتين على منتخب بلاده بهدفين مقابل هدف، والثاني جهد فردي... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T14:06+0000
2022-04-06T14:06+0000
2022-04-06T14:06+0000
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كان هودج سببا في الهدف الشهير بعد تمريره الكرة إلى الخلف نحو حارس المرمى، فاندفع مارادونا نحوه قبل استخدام يده لدفع الكرة داخل مرمى بيتر شيلتون لتسجيل الهدف الأول.بعد وفاة مارادونا في عام 2020، قال هودج إن القميص ليس للبيع. لكن الآن تتولى دار المزادات "سوثربيز" مهام بيعه في المزاد العلني وفقا لما أعلنته اليوم الأربعاء.يعتبر قميص البرازيلي بيليه في نهائي كأس العالم 1970 هو أغلى قميص كرة قدم يُباع في المزاد، وفقا لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وبلغ سعره 158 ألف جنيه في عام 2002، وكان ذلك ثلاثة أضعاف السعر المتوقع.مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986، يُعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق. توفي عن عمر يناهز 60 عاما في عام 2020 بسبب سكتة قلبية.
https://arabic.sputniknews.com/20201125/دييغو-مارادونا-أسطورة-الفتى-الذهبي-التي-أعادت-تشكيل-كرة-القدم-وانتهت-بشكل-حزين-1047309652.html
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منوعات, رياضة, اقتصاد
عرض قميص "يد الرب" للبيع في مزاد مقابل أكثر من 5 ملايين دولار
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القميص مملوك للاعب الوسط الإنجليزي السابق ستيف هودج، الذي تبادل القمصان مع مارادونا بعد أن فازت الأرجنتين على منتخب بلاده بهدفين مقابل هدف، والثاني جهد فردي يعتبر من أعظم الأهداف على الإطلاق.
كان هودج سببا في الهدف الشهير بعد تمريره الكرة إلى الخلف نحو حارس المرمى، فاندفع مارادونا نحوه قبل استخدام يده لدفع الكرة داخل مرمى بيتر شيلتون لتسجيل الهدف الأول.
بعد وفاة مارادونا في عام 2020
، قال هودج إن القميص ليس للبيع. لكن الآن تتولى دار المزادات "سوثربيز" مهام بيعه في المزاد العلني وفقا لما أعلنته اليوم الأربعاء.
يعتبر قميص البرازيلي بيليه في نهائي كأس العالم 1970 هو أغلى قميص كرة قدم يُباع في المزاد، وفقا لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وبلغ سعره 158 ألف جنيه في عام 2002، وكان ذلك ثلاثة أضعاف السعر المتوقع.
25 نوفمبر 2020, 19:26 GMT
مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986، يُعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق. توفي عن عمر يناهز 60 عاما
في عام 2020 بسبب سكتة قلبية.