عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220406/عروس-تطلب-من-عريسها-تغيير-لون-عينيه-من-أجل-الزفاف--1060888571.html
عروس تطلب من عريسها تغيير لون عينيه من أجل الزفاف
عروس تطلب من عريسها تغيير لون عينيه من أجل الزفاف
طلبت مستخدمة Reddit من خطيبها تغيير مظهره من أجل صور الزفاف 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T08:18+0000
2022-04-06T08:18+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/82/1043748266_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_4cefa27cae476f40ac3b27197a4b8a30.jpg
طلبت العروس من العريس الذي لديه عينان مختلفتان تغيير مظهره من أجل صور الزفاف. كشفت ما حدث بعد ذلك في منشور على Reddit.إحدى عيناي خطيبها بنية والأخرى زرقاء. أكدت المرأة أن هذه الميزة عادة لا تزعجها، ولكن استعدادًا للزفاف، أدركت أنها ترغب في أن يكون للعريس نفس العيون في صور الزفاف.عندما عرضت على العريس أن يتم تصويره بالعدسات اللاصقة لتتناسب مع لون عينيها، غضب كثيرا. بدت فكرتها مسيئة له لدرجة أن القضية كادت أن تنتهي بشجار.فاجأ رد الفعل هذا المرأة، واتجهت إلى مستخدمي Reddit للحصول على المشورة. لم تحصل على الدعم. أدانها العديد من المعلقين لكونها متمحورة حول الذات واتفقوا مع العريس الذي لم يرغب في الامتثال لطلبها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/82/1043748266_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_a2665042a31838ed778bfdbb978f7518.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

عروس تطلب من عريسها تغيير لون عينيه من أجل الزفاف

08:18 GMT 06.04.2022
© Photo / Pixabay/ Pexelsالزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف
الزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Photo / Pixabay/ Pexels
تابعنا عبرTelegram
طلبت مستخدمة Reddit من خطيبها تغيير مظهره من أجل صور الزفاف
طلبت العروس من العريس الذي لديه عينان مختلفتان تغيير مظهره من أجل صور الزفاف. كشفت ما حدث بعد ذلك في منشور على Reddit.
إحدى عيناي خطيبها بنية والأخرى زرقاء. أكدت المرأة أن هذه الميزة عادة لا تزعجها، ولكن استعدادًا للزفاف، أدركت أنها ترغب في أن يكون للعريس نفس العيون في صور الزفاف.
عندما عرضت على العريس أن يتم تصويره بالعدسات اللاصقة لتتناسب مع لون عينيها، غضب كثيرا. بدت فكرتها مسيئة له لدرجة أن القضية كادت أن تنتهي بشجار.
فاجأ رد الفعل هذا المرأة، واتجهت إلى مستخدمي Reddit للحصول على المشورة. لم تحصل على الدعم. أدانها العديد من المعلقين لكونها متمحورة حول الذات واتفقوا مع العريس الذي لم يرغب في الامتثال لطلبها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала