https://arabic.sputniknews.com/20220406/عروس-تطلب-من-عريسها-تغيير-لون-عينيه-من-أجل-الزفاف--1060888571.html
عروس تطلب من عريسها تغيير لون عينيه من أجل الزفاف
عروس تطلب من عريسها تغيير لون عينيه من أجل الزفاف
طلبت مستخدمة Reddit من خطيبها تغيير مظهره من أجل صور الزفاف 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T08:18+0000
2022-04-06T08:18+0000
2022-04-06T08:18+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/82/1043748266_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_4cefa27cae476f40ac3b27197a4b8a30.jpg
طلبت العروس من العريس الذي لديه عينان مختلفتان تغيير مظهره من أجل صور الزفاف. كشفت ما حدث بعد ذلك في منشور على Reddit.إحدى عيناي خطيبها بنية والأخرى زرقاء. أكدت المرأة أن هذه الميزة عادة لا تزعجها، ولكن استعدادًا للزفاف، أدركت أنها ترغب في أن يكون للعريس نفس العيون في صور الزفاف.عندما عرضت على العريس أن يتم تصويره بالعدسات اللاصقة لتتناسب مع لون عينيها، غضب كثيرا. بدت فكرتها مسيئة له لدرجة أن القضية كادت أن تنتهي بشجار.فاجأ رد الفعل هذا المرأة، واتجهت إلى مستخدمي Reddit للحصول على المشورة. لم تحصل على الدعم. أدانها العديد من المعلقين لكونها متمحورة حول الذات واتفقوا مع العريس الذي لم يرغب في الامتثال لطلبها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/82/1043748266_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_a2665042a31838ed778bfdbb978f7518.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
عروس تطلب من عريسها تغيير لون عينيه من أجل الزفاف
تابعنا عبر
طلبت مستخدمة Reddit من خطيبها تغيير مظهره من أجل صور الزفاف
طلبت العروس من العريس الذي لديه عينان مختلفتان تغيير مظهره من أجل صور الزفاف. كشفت ما حدث بعد ذلك في منشور على Reddit.
إحدى عيناي خطيبها بنية والأخرى زرقاء. أكدت المرأة أن هذه الميزة عادة لا تزعجها، ولكن استعدادًا للزفاف، أدركت أنها ترغب في أن يكون للعريس نفس العيون في صور الزفاف.
عندما عرضت على العريس أن يتم تصويره بالعدسات اللاصقة لتتناسب مع لون عينيها
، غضب كثيرا. بدت فكرتها مسيئة له لدرجة أن القضية كادت أن تنتهي بشجار.
فاجأ رد الفعل هذا المرأة، واتجهت إلى مستخدمي Reddit للحصول على المشورة. لم تحصل على الدعم. أدانها العديد من المعلقين لكونها متمحورة حول الذات واتفقوا مع العريس الذي لم يرغب في الامتثال لطلبها.