https://arabic.sputniknews.com/20220406/فرنسا-تؤكد-استعدادها-لتنفيذ-عملية-إنسانية-في-ماريوبول-بعد-موافقة-روسيا-1060903864.html

فرنسا تؤكد استعدادها لتنفيذ عملية إنسانية في ماريوبول بعد موافقة روسيا

فرنسا تؤكد استعدادها لتنفيذ عملية إنسانية في ماريوبول بعد موافقة روسيا

أكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، اليوم الأربعاء، استعداد فرنسا لإجراء عملية إنسانية في ماريوبول الأوكرانية بعد موافقة السلطات الروسية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T13:10+0000

2022-04-06T13:10+0000

2022-04-06T13:10+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار روسيا اليوم

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باريس - سبوتنيك. وقال أتال، في مؤتمر صحفي، إن "العملية الإنسانية في ماريوبول جاهزة ويمكن تنفيذها. والآن من الضروري أن توافق السلطات الروسية عليها. لكن في هذه المرحلة، رفضت".ووفقا لتقديرات الحكومة الفرنسية، كان هناك حوالي 150 ألف شخص في ماريوبول الأسبوع الماضي، ويريد عشرات الآلاف مغادرة المدينة.ودعت روسيا أمس القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في مدينة ماريوبول لإلقاء أسلحتها ومغادرة المدينة عبر ممر آمن.كما أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوميين المتطرفين الأوكرانيين الذين يسيطرون على ميناء ماريوبول على ساحل بحر آزوف شرعوا في تدمير السفن الأجنبية التي منعوها من الخروج منه.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروس وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.

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