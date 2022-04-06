https://arabic.sputniknews.com/20220406/فرنسا-تعليق-عمل-مصنع-بيتزا-بعد-انتشار-حالات-تسمم-بكتيرية-1060916465.html
فرنسا... تعليق عمل "مصنع بيتزا" بعد انتشار حالات تسمم بكتيرية
فرنسا... تعليق عمل "مصنع بيتزا" بعد انتشار حالات تسمم بكتيرية
جمدت السلطات الفرنسية خط إنتاج البيتزا في مصنع تابع لشركة "بويتوني" في شمال البلاد، بعد سلسلة إصابات خطرة ببكتيريا الإشريكية القولونية لدى الأطفال، مما تسبب... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T18:36+0000
2022-04-06T18:36+0000
2022-04-06T18:36+0000
أخبار فرنسا
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وأوضحت مذكرة صادرة عن سلطات منطقة الشمال الفرنسي في 1 من نيسان/أبريل أنه تم "وقف نشاط خطَّي إنتاج بيتزا في مصنع في مدينة كودري الفرنسية تابع لشركة بويتوني، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة نستله السويسرية العملاقة"، حسبما ذكره موقع "راديو فرنسا" (أر إف أي).وصرحت السلطات المحلية لوكالة "فرانس برس" إن "هذا القرار يأتي بعد عمليتي تفتيش معمقتين للنظافة أجراهما في 22 و29 آذار/مارس وكلاء إداريون مسؤولون عن حماية حقوق المستهلك".وأبرزت عمليات التفتيش عن "تدني مستوى التحكم بنظافة الأغذية".وركزت المذكرة بشكل خاص على "وجود قوارض، وغياب وسائط الحماية من الآفات، وكذلك عدم صيانة وتنظيف مناطق التصنيع والتخزين والعبور".ونوهت إلى أن "هذه المشكلات التي لوحظت تشكل مصدراً مهماً للتلوث الميكروبي الفيزيولوجي، أو الفيزيائي، أو الكيميائي للمواد الغذائية".وأشارت السلطات المحلية إلى أن "إلغاء القرار واستئناف الإنتاج سيكونان مرهونين بالتزام المصنع بواجباته في ما يتعلق بنظافة الغذاء، وبتحديد ضوابط، والسيطرة على المخاطر الميكروبيولوجية".وشددت شركة "بويتوني"، لنفس المصدر، على أن "التعاون مع السلطات قيد التنفيذ، وهناك تحضير لخطة عمل بعد المذكرة".ونوهت "بويتوني" إلى أن "السلامة والجودة مازالتا على رأس أولوياتنا"، وعبرت عن "دعمها للأسر المتضررة".
https://arabic.sputniknews.com/20220406/الدفاع-الروسية-قواتنا-المسلحة-دمرت-مستودع-وقود-في-منطقة-خاركوف-بصواريخ-عالية-الدقة--1060915363.html
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أخبار فرنسا
فرنسا... تعليق عمل "مصنع بيتزا" بعد انتشار حالات تسمم بكتيرية
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جمدت السلطات الفرنسية خط إنتاج البيتزا في مصنع تابع لشركة "بويتوني" في شمال البلاد، بعد سلسلة إصابات خطرة ببكتيريا الإشريكية القولونية لدى الأطفال، مما تسبب بوفيات قد تكون مرتبطة باستهلاك هذه المنتجات، وفق السلطات المحلية.
وأوضحت مذكرة صادرة عن سلطات منطقة الشمال الفرنسي في 1 من نيسان/أبريل أنه تم "وقف نشاط خطَّي إنتاج بيتزا في مصنع في مدينة كودري الفرنسية تابع لشركة بويتوني، وهي علامة تجارية مملوكة لشركة نستله السويسرية العملاقة"، حسبما ذكره موقع "راديو فرنسا" (أر إف أي)
.
وصرحت السلطات المحلية لوكالة "فرانس برس" إن "هذا القرار يأتي بعد عمليتي تفتيش معمقتين للنظافة أجراهما في 22 و29 آذار/مارس وكلاء إداريون مسؤولون عن حماية حقوق المستهلك".
وأبرزت عمليات التفتيش عن "تدني مستوى التحكم بنظافة الأغذية".
وركزت المذكرة بشكل خاص على "وجود قوارض، وغياب وسائط الحماية من الآفات، وكذلك عدم صيانة وتنظيف مناطق التصنيع والتخزين والعبور".
ونوهت إلى أن "هذه المشكلات التي لوحظت تشكل مصدراً مهماً للتلوث الميكروبي الفيزيولوجي، أو الفيزيائي، أو الكيميائي للمواد الغذائية".
وأشارت السلطات المحلية إلى أن "إلغاء القرار واستئناف الإنتاج سيكونان مرهونين بالتزام المصنع بواجباته في ما يتعلق بنظافة الغذاء، وبتحديد ضوابط، والسيطرة على المخاطر الميكروبيولوجية".
وشددت شركة "بويتوني"، لنفس المصدر، على أن "التعاون مع السلطات قيد التنفيذ، وهناك تحضير لخطة عمل بعد المذكرة".
ونوهت "بويتوني" إلى أن "السلامة والجودة مازالتا على رأس أولوياتنا"، وعبرت عن "دعمها للأسر المتضررة".