https://arabic.sputniknews.com/20220406/قائد-سلاح-الجو-الإسرائيلي-السابق-حرية-العمل-في-لبنان-تضررت-1060908476.html
قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق: حرية العمل في لبنان تضررت
قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق: حرية العمل في لبنان تضررت
قال الجنرال عميكام نوركين، قائد سلاح الجو الإسرائيلي المنتهية ولايته، إن حرية العمل للطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية تضررت خلال العام الماضي. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T14:39+0000
2022-04-06T14:39+0000
2022-04-06T14:39+0000
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وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، مقابلة مع الجنرال عميكام نوركين، أكد خلالها أن حرية العمل الجوي للطيران الإسرائيلي في لبنان تضررت نتيجة لتقلص أو قلة المعلومات الاستخباراتية الواردة لبلاده، وأن المقاتلات الإسرائيلية تقوم بعدد قليل من الطلعات، في الفترة الراهنة، مقارنة بالأعوام الماضية.وأكدت القناة العبرية أن اعتراف أو تصريح الجنرال الإسرائيلي السابق هو أول اعتراف إسرائيلي من نوعه.وأشار نوركين إلى أن "حزب الله" اللبناني قد أطلق صاروخا مضادا للطائرات تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية قبل عام ونصف العام، وكاد أن يسقطها، وأن الإسرائيليين أدركوا، وقتها، أن جزءا مهما من المفاجآت التي يحرص الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الاحتفاظ بها لوقت الحرب، هي تلك الصواريخ.وبشأن مدى إمكانية قيام سلاح الجو الإسرائيلي الهجوم على إيران، ومدى قدرته على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، لم يعط الجنرال عميكام نوركين إجابة واضحة، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى تكييف خططها مع انتشار "العدو" وبأن قادة القوات الجوية الإسرائيلية يتحملون مسؤولية كبيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, لبنان, العالم العربي
قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق: حرية العمل في لبنان تضررت
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قال الجنرال عميكام نوركين، قائد سلاح الجو الإسرائيلي المنتهية ولايته، إن حرية العمل للطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية تضررت خلال العام الماضي.
وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، مقابلة مع الجنرال عميكام نوركين، أكد خلالها أن حرية العمل الجوي للطيران الإسرائيلي في لبنان تضررت نتيجة لتقلص أو قلة المعلومات الاستخباراتية الواردة لبلاده
، وأن المقاتلات الإسرائيلية تقوم بعدد قليل من الطلعات، في الفترة الراهنة، مقارنة بالأعوام الماضية.
وأكدت القناة العبرية أن اعتراف أو تصريح الجنرال الإسرائيلي السابق هو أول اعتراف إسرائيلي من نوعه.
وأشار نوركين إلى أن "حزب الله" اللبناني قد أطلق صاروخا مضادا للطائرات تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية قبل عام ونصف العام، وكاد أن يسقطها، وأن الإسرائيليين أدركوا، وقتها، أن جزءا مهما من المفاجآت التي يحرص الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الاحتفاظ بها لوقت الحرب، هي تلك الصواريخ.
وبشأن مدى إمكانية قيام سلاح الجو الإسرائيلي الهجوم على إيران،
ومدى قدرته على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، لم يعط الجنرال عميكام نوركين إجابة واضحة، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى تكييف خططها مع انتشار "العدو" وبأن قادة القوات الجوية الإسرائيلية يتحملون مسؤولية كبيرة.