https://arabic.sputniknews.com/20220406/كشف-مغزى-وضع-تجربة-صاروخ-أمريكي-تحت-غطاء-من-السرية-1060889491.html
كشف مغزى وضع تجربة صاروخ أمريكي تحت غطاء من السرية
كشف مغزى وضع تجربة صاروخ أمريكي تحت غطاء من السرية
فسر خبير سبب إضفاء السرية على تجربة صاروخ أمريكي. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T08:57+0000
2022-04-06T08:57+0000
2022-04-06T08:57+0000
العالم
رصد عسكري
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وأعلنت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة أجرت تجربة سرية لصاروخ فرط صوتي في مارس/آذار 2022. وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن الولايات المتحدة أجرت هذه التجربة في الخفاء لتفادي أزمة ممكنة مع روسيا.ووصفت مصادر أمريكية التجربة بأنها حققت النجاح، مشيرة إلى أن الصاروخ قطع مسافة تقارب 480 كيلومتر محلقا في الجو على ارتقاع يزيد على 19 ألف متر بسرعة 5 ماخ.ورأى الخبير العسكري الروسي العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين أن الحديث عن صاروخ فرط صوتي أمريكي "ناجح" سابق لأوانه. وأوضح الخبير في حديثه لموقع "بوليتروسيا" الإخباري أنه لا يرى سببا لوصف الصاروخ الذي جربته الولايات المتحدة "في الخفاء" بأنه صاروخ فرط صوتي لأن الصاروخ فرط الصوتي الحقيقي يجب أن يطير بسرعة تتجاوز 5 ماخ.وأشار إلى أن "النجاح" الذي حققته الولايات المتحدة أثناء تجربة صاروخها فائق السرعة يبدو متواضعا على خلفية المواصفات التي تتحلى بها صواريخ فرط صوتية روسية. فصاروخ "تسيركون"، مثلا، يستطيع أن يحلق لمسافة 1000 كيلومتر بسرعة 10 ماخ بينما يقدر صاروخ "كينجال" على التحليق لمسافة 2000 كيلومتر بسرعة 10 ماخ في حين تطير الصواريخ التابعة لنظام "أفانغارد" بسرعة 28 ماخ.وخلص الخبير إلى القول إن الهدف من إضفاء السرية على التجارب الأمريكية إثارة اهتمام الناس ولفت اهتمامهم إلى أحداث عادية تخلو من عنصر الإثارة والتشويق.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
كشف مغزى وضع تجربة صاروخ أمريكي تحت غطاء من السرية
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فسر خبير سبب إضفاء السرية على تجربة صاروخ أمريكي.
وأعلنت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة أجرت تجربة سرية لصاروخ فرط صوتي في مارس/آذار 2022. وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن الولايات المتحدة أجرت هذه التجربة في الخفاء لتفادي أزمة ممكنة مع روسيا.
ووصفت مصادر أمريكية التجربة بأنها حققت النجاح، مشيرة إلى أن الصاروخ قطع مسافة تقارب 480 كيلومتر محلقا في الجو على ارتقاع يزيد على 19 ألف متر بسرعة 5 ماخ.
ورأى الخبير العسكري الروسي العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين أن الحديث عن صاروخ فرط صوتي أمريكي "ناجح" سابق لأوانه. وأوضح
الخبير في حديثه لموقع "بوليتروسيا" الإخباري أنه لا يرى سببا لوصف الصاروخ الذي جربته الولايات المتحدة "في الخفاء" بأنه صاروخ فرط صوتي لأن الصاروخ فرط الصوتي الحقيقي يجب أن يطير بسرعة تتجاوز 5 ماخ.
وأشار إلى أن "النجاح" الذي حققته الولايات المتحدة أثناء تجربة صاروخها فائق السرعة يبدو متواضعا على خلفية المواصفات التي تتحلى بها صواريخ فرط صوتية روسية. فصاروخ "تسيركون"، مثلا، يستطيع أن يحلق لمسافة 1000 كيلومتر بسرعة 10 ماخ بينما يقدر صاروخ "كينجال" على التحليق لمسافة 2000 كيلومتر بسرعة 10 ماخ في حين تطير الصواريخ التابعة لنظام "أفانغارد" بسرعة 28 ماخ.
وخلص الخبير إلى القول إن الهدف من إضفاء السرية على التجارب الأمريكية إثارة اهتمام الناس ولفت اهتمامهم إلى أحداث عادية تخلو من عنصر الإثارة والتشويق.