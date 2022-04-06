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https://arabic.sputniknews.com/20220406/كلوب-بعد-الفوز-على-بنفيكا-محمد-صلاح-يمر-بفترة-صعبة-1060893958.html
كلوب بعد الفوز على بنفيكا: محمد صلاح يمر "بفترة صعبة"
كلوب بعد الفوز على بنفيكا: محمد صلاح يمر "بفترة صعبة"
أكد المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن "اللاعب المصري محمد صلاح يمر بفترة صعبة"، عقب فوز ليفربول على بنفيكا ضمن الدور ربع النهائي لبطولة... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T10:21+0000
2022-04-06T10:21+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
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وعقب المباراة، نفى كلوب الاتهامات بأن استبدال صلاح جاء بعد وقت وجيز، مؤكدا أن أفضل هدافي ليفربول هذا الموسم تأثر بفشل بلاده في التأهل لكأس العالم في وقت لاحق من هذا العام، وذلك حسب صحيفة "مترو" الإنجليزية.وأضاف: "كل لاعب في هذا الموقف يريد أن يسجل، ومن الواضح مع كل القصص حوله، أن محمد صلاح يريد التسجيل أيضا، خاصة في هذه اللحظة ولكن كل شيء على ما يرام"، متابعا: "إنها فترة صعبة، عاد كل من صلاح وماني من أفريقيا، وهو أمر ليس سهلا حقًا، لقد رزحا تحت ضغط هائل.. كان مدرباهما جزءًا من ذلك أيضًا، لوضع مزيد من الضغط عليهما".وختم قائلا: "أعتقد الآن أنه يحتاج إلى وقت لتسوية الأمور والاستقرار، هذا كل شيء. لقد كانت مباراة (أمام بنفيكا) مهمة بالنسبة إلى مو وساديو، يمكن للمرء أن يسجل والآخر للأسف لا، لكن كل شيء سيكون على ما يرام".وحقق نادي ليفربول الإنجليزي، فوزاً ثميناً على بنفيكا البرتغالي، بثلاثة أهدف مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.ومنح إبراهيما كوناتي وساديو ماني تقدم ليفربول بهدفين في الشوط الأول قبل أن يقلص داروين نونيز الفارق للمضيف أول الشوط الثاني، غير أن لويس دياز سجل في المراحل الأخيرة من المباراة ليسمح لليفربول بالفوز بثلاثة أهداف لهدف في المباراة.في غضون ذلك، عانى محمد صلاح من مباراة أخرى محبطة، حيث أضاع فرصة ممتازة في الشوط الأول قبل أن يتم استبداله بعد مرور ساعة.
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أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول

كلوب بعد الفوز على بنفيكا: محمد صلاح يمر "بفترة صعبة"

10:21 GMT 06.04.2022
© AP Photo / Darko Vojinovicيورغن كلوب مدرب ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح
يورغن كلوب مدرب ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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أكد المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن "اللاعب المصري محمد صلاح يمر بفترة صعبة"، عقب فوز ليفربول على بنفيكا ضمن الدور ربع النهائي لبطولة في دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء.
وعقب المباراة، نفى كلوب الاتهامات بأن استبدال صلاح جاء بعد وقت وجيز، مؤكدا أن أفضل هدافي ليفربول هذا الموسم تأثر بفشل بلاده في التأهل لكأس العالم في وقت لاحق من هذا العام، وذلك حسب صحيفة "مترو" الإنجليزية.
محمد صلاح مع مدرب ليفربول يورغن كلوب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
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وأضاف: "كل لاعب في هذا الموقف يريد أن يسجل، ومن الواضح مع كل القصص حوله، أن محمد صلاح يريد التسجيل أيضا، خاصة في هذه اللحظة ولكن كل شيء على ما يرام"، متابعا: "إنها فترة صعبة، عاد كل من صلاح وماني من أفريقيا، وهو أمر ليس سهلا حقًا، لقد رزحا تحت ضغط هائل.. كان مدرباهما جزءًا من ذلك أيضًا، لوضع مزيد من الضغط عليهما".
وختم قائلا: "أعتقد الآن أنه يحتاج إلى وقت لتسوية الأمور والاستقرار، هذا كل شيء. لقد كانت مباراة (أمام بنفيكا) مهمة بالنسبة إلى مو وساديو، يمكن للمرء أن يسجل والآخر للأسف لا، لكن كل شيء سيكون على ما يرام".
وحقق نادي ليفربول الإنجليزي، فوزاً ثميناً على بنفيكا البرتغالي، بثلاثة أهدف مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومنح إبراهيما كوناتي وساديو ماني تقدم ليفربول بهدفين في الشوط الأول قبل أن يقلص داروين نونيز الفارق للمضيف أول الشوط الثاني، غير أن لويس دياز سجل في المراحل الأخيرة من المباراة ليسمح لليفربول بالفوز بثلاثة أهداف لهدف في المباراة.
في غضون ذلك، عانى محمد صلاح من مباراة أخرى محبطة، حيث أضاع فرصة ممتازة في الشوط الأول قبل أن يتم استبداله بعد مرور ساعة.
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