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كوريا الجنوبية… 14% من السكان فوق سن الـ 65
كوريا الجنوبية… 14% من السكان فوق سن الـ 65
كشفت إحصائيات محلية في كوريا الجنوبية أن نسبة المسنين في البلاد تصل إلى نحو 14 في المئة من عدد السكان، مشيرة إلى أن هذه النسبة يمكن أن تتزايد خلال سنوات لتجعل... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T11:12+0000
2022-04-06T11:12+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تلك الإحصائيات رصدها تقرير عن أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مكتب الإحصاءات الكورية.ويشمل التقرير الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 عاما، الذين يعيشون بأقل من نصف متوسط الدخل الشهري للموظفين في كوريا الجنوبية، الذي يبلغ نحو ألفي دولار أمريكي.ولفتت الوكالة إلى أن التقرير الخاص بهذا الأمر يهدف إلى تقييم ما تقوم به الحكومة في كوريا الجنوبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.يذكر أن نسبة من تتجاوز أعمارهم 65 عاما في كوريا الجنوبية تتجاوز 14 في المئة من عدد السكان وفقا لإحصائيات عام 2017، بينما تشير تقديرات إلى أن هذه النسبة يمكن أن ترتفع إلى 20 في المئة بحلول عام 2025، بينما تقدر نسبة من يعانون من الفقر في هذه الشريحة العمرية بنحو 40 في المئة.
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العالم, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية… 14% من السكان فوق سن الـ 65

11:12 GMT 06.04.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVفيروس كورونا يهدد كبار السن
فيروس كورونا يهدد كبار السن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
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كشفت إحصائيات محلية في كوريا الجنوبية أن نسبة المسنين في البلاد تصل إلى نحو 14 في المئة من عدد السكان، مشيرة إلى أن هذه النسبة يمكن أن تتزايد خلال سنوات لتجعل المجتمع الكوري الجنوبي "مجتمعا متقدما في العمر".
ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تلك الإحصائيات رصدها تقرير عن أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مكتب الإحصاءات الكورية.
ويشمل التقرير الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 66 عاما، الذين يعيشون بأقل من نصف متوسط الدخل الشهري للموظفين في كوريا الجنوبية، الذي يبلغ نحو ألفي دولار أمريكي.
ولفتت الوكالة إلى أن التقرير الخاص بهذا الأمر يهدف إلى تقييم ما تقوم به الحكومة في كوريا الجنوبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
يذكر أن نسبة من تتجاوز أعمارهم 65 عاما في كوريا الجنوبية تتجاوز 14 في المئة من عدد السكان وفقا لإحصائيات عام 2017، بينما تشير تقديرات إلى أن هذه النسبة يمكن أن ترتفع إلى 20 في المئة بحلول عام 2025، بينما تقدر نسبة من يعانون من الفقر في هذه الشريحة العمرية بنحو 40 في المئة.
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