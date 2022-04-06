https://arabic.sputniknews.com/20220406/كيف-سيتم-مضاعفة-أعداد-جوازات-السفر-السورية-1060899637.html
كيف سيتم مضاعفة أعداد جوازات السفر السورية؟
كيف سيتم مضاعفة أعداد جوازات السفر السورية؟
طرحت وزراة الداخلية السورية آلية جديدة لمضاعفة أعداد جوازات السفر الممنوحة للمواطنين الراغبين بالسفر وخصوصا بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بخصوص هذا الموضوع. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T12:13+0000
2022-04-06T12:13+0000
2022-04-06T12:14+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء خالد سليم حديد، عن وصول كمية من المواد الخام المطلوبة لطباعة جوازات السفر خلال فترة قريبة الأمر الذي سيسهم في مضاعفة أعداد الجوازات الممنوحة للمواطنين.وقال اللواء حديد "إنه ونتيجة لازدياد الطلب للحصول على جوازات السفر وعدد المراجعين لفروع الهجرة والجوازات وضعت آليات عمل جديدة بعد إنجاز التراكم الحاصل نتيجة لقلة المواد الخام الموردة".وحول عمل المنصة الالكترونية للحجز أوضح حديد "قبول قرابة 2000 شخص للدور العادي يوميا في حين يصل عدد الجوازات التي تصدر شهرياً إلى ما يقارب 40 ألف جواز".ولفت حديد إلى "قيام عدد من الأشخاص بالدخول إلى المنصة ومحاولة تهكيرها للحجز لأشخاص مقابل منفعة مالية وصلت إلى 300 ألف ليرة للحجز الواحد وقد ألقي القبض على اربعة منهم وتم تقديمهم للقضاء".وأكد حديد "منح جوازات سفر مستعجلة أو فورية دون الحاجة للتسجيل على المنصة لمن هم داخل سوريا وذلك ضمن أولويات معينة “المقيمون خارج القطر والطلاب ممن لديهم إثبات بذلك والحالات المرضية إضافة إلى الموظف الموفد".وأشار حديد إلى أن "التكلفة المادية للجواز العادي تصل إلى 50 ألف ليرة لمن هم داخل القطر إضافة إلى الرسوم المضافة في المصرف التجاري في حين تبلغ التكلفة للجواز المستعجل 75 ألف ليرة إضافة إلى الرسوم المضافة في المصرف و300 دولار لجواز السفر العادي لمن هم خارج القطر و800 دولار للجواز المستعجل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
كيف سيتم مضاعفة أعداد جوازات السفر السورية؟
12:13 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 06.04.2022) تابعنا عبر
طرحت وزراة الداخلية السورية آلية جديدة لمضاعفة أعداد جوازات السفر الممنوحة للمواطنين الراغبين بالسفر وخصوصا بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بخصوص هذا الموضوع.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات
اللواء خالد سليم حديد، عن وصول كمية من المواد الخام المطلوبة لطباعة جوازات السفر خلال فترة قريبة الأمر الذي سيسهم في مضاعفة أعداد الجوازات الممنوحة للمواطنين.
وقال اللواء حديد "إنه ونتيجة لازدياد الطلب للحصول على جوازات السفر وعدد المراجعين لفروع الهجرة والجوازات وضعت آليات عمل جديدة بعد إنجاز التراكم الحاصل نتيجة لقلة المواد الخام الموردة".
وحول عمل المنصة الالكترونية للحجز أوضح حديد "قبول قرابة 2000 شخص للدور العادي يوميا في حين يصل عدد الجوازات التي تصدر شهرياً إلى ما يقارب 40 ألف جواز".
ولفت حديد إلى "قيام عدد من الأشخاص بالدخول إلى المنصة ومحاولة تهكيرها للحجز لأشخاص مقابل منفعة مالية وصلت إلى 300 ألف ليرة للحجز الواحد وقد ألقي القبض على اربعة منهم وتم تقديمهم للقضاء".
وأكد حديد "منح جوازات سفر مستعجلة أو فورية دون الحاجة للتسجيل على المنصة لمن هم داخل سوريا وذلك ضمن أولويات معينة “المقيمون خارج القطر والطلاب ممن لديهم إثبات بذلك والحالات المرضية إضافة إلى الموظف الموفد".
وأشار حديد إلى أن "التكلفة المادية للجواز العادي تصل إلى 50 ألف ليرة لمن هم داخل القطر إضافة إلى الرسوم المضافة في المصرف التجاري في حين تبلغ التكلفة للجواز المستعجل 75 ألف ليرة إضافة إلى الرسوم المضافة في المصرف و300 دولار لجواز السفر العادي لمن هم خارج القطر و800 دولار للجواز المستعجل".