https://arabic.sputniknews.com/20220406/كيف-يساعد-عسكريون-أرمينيون-سوريا-1060884828.html
كيف يساعد عسكريون أرمينيون سوريا
كيف يساعد عسكريون أرمينيون سوريا
مدت القوات المسلحة التابعة لجمهورية أرمينيا يد العون إلى سوريا. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T06:12+0000
2022-04-06T06:12+0000
2022-04-06T06:12+0000
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060596112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e24079fd5164a4985a4f7f63cc511745.jpg
وأوضح تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن القوات المسلحة الأرمينية أوفدت عناصر نزع الألغام إلى سوريا ليعملوا هناك إلى جانب موفدي القوات المسلحة الروسية، على تطهير الأراضي الزراعية من الألغام التي خلفتها الحرب.وليس غريبا أن يهب أبناء أرمينيا لمساعدة سوريا على تطهير أراضيها من الإرث الذي يشكل خطرا كبيرا، فهذا البلد يحتضن جالية أرمينية كبيرة.ويمد مركز المصالحة الروسي في سوريا بدوره يد العون إلى موفدي القوات المسلحة الأرمينية، مقدما التجهيزات اللازمة لهم ووسائل النقل التي تحملهم إلى مواقع العمل. كما أن مركز المصالحة الروسي يوفر الأمن لهم.وصرح المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي، فاديم بويكو، أن عناصر القوات المسلحة الأرمينية طهروا أكثر من 123 ألف متر مربع من الأراضي السورية من الألغام منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1060596112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e60b8275aec50e14f320b12484b46545.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
كيف يساعد عسكريون أرمينيون سوريا
تابعنا عبر
مدت القوات المسلحة التابعة لجمهورية أرمينيا يد العون إلى سوريا.
وأوضح
تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن القوات المسلحة الأرمينية أوفدت عناصر نزع الألغام إلى سوريا ليعملوا هناك إلى جانب موفدي القوات المسلحة الروسية، على تطهير الأراضي الزراعية من الألغام التي خلفتها الحرب.
وليس غريبا أن يهب أبناء أرمينيا لمساعدة سوريا على تطهير أراضيها من الإرث الذي يشكل خطرا كبيرا، فهذا البلد يحتضن جالية أرمينية كبيرة.
ويمد مركز المصالحة الروسي في سوريا بدوره يد العون إلى موفدي القوات المسلحة الأرمينية، مقدما التجهيزات اللازمة لهم ووسائل النقل التي تحملهم إلى مواقع العمل. كما أن مركز المصالحة الروسي يوفر الأمن لهم.
وصرح المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي، فاديم بويكو، أن عناصر القوات المسلحة الأرمينية طهروا أكثر من 123 ألف متر مربع من الأراضي السورية من الألغام منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.