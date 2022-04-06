https://arabic.sputniknews.com/20220406/لابيد-يطلع-نظيره-الصيني-على-التطورات-الإقليمية-وقمة-النقب-1060912567.html
لابيد يطلع نظيره الصيني على التطورات الإقليمية و"قمة النقب"
لابيد يطلع نظيره الصيني على التطورات الإقليمية و"قمة النقب"
بحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ونظيره الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، هاتفيا، التطورات الإقليمية و"التهديد" الإيراني، والأزمة الأوكرانية، وأطلعه على... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T15:53+0000
2022-04-06T15:53+0000
2022-04-06T15:53+0000
أخبار إسرائيل اليوم
الصين
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وقال لابيد في تغريدات على حسابه بموقع تويتر: "تحدثت قبل قليل مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي حول العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والصين، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الحكومي الدولي داخل لجنة الابتكار الإسرائيلية الصينية، وأهمية تبادل المعرفة حول مكافحة فيروس كورونا".وأضاف: " أطلعت وانغ على التطورات الإقليمية المهمة في الشرق الأوسط ونجاح قمة النقب بحضور أربعة من وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الأمريكي، والتي ستصبح منتدى دائما للتعاون الإقليمي".وختم لابيد بالقول: "من بين أمور أخرى، تحدثنا أيضا عن التهديد الإيراني والحرب في أوكرانيا. كررت الدعوة إلى وقف سريع للقتال في أوكرانيا وضرورة تعزيز حل دبلوماسي".وأواخر الشهر الماضي، شهدت مستوطنة سديه بوكر في النقب جنوب إسرائيل قمة سداسية، بمشاركة وزراء خارجية الإمارات ومصر والبحرين والمغرب والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل.وجلس وزراء خارجية الدول الست، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب، وأجمعوا في ختام القمة على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.
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سبوتنيك عربي
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أخبار إسرائيل اليوم, الصين
لابيد يطلع نظيره الصيني على التطورات الإقليمية و"قمة النقب"
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بحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ونظيره الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، هاتفيا، التطورات الإقليمية و"التهديد" الإيراني، والأزمة الأوكرانية، وأطلعه على تفاصيل "قمة النقب" التي استضافتها إسرائيل الشهر الماضي وضمت 4 وزراء خارجية عرب.
وقال لابيد في تغريدات على حسابه بموقع تويتر: "تحدثت قبل قليل مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي حول العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والصين، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الحكومي الدولي داخل لجنة الابتكار الإسرائيلية الصينية، وأهمية تبادل المعرفة حول مكافحة فيروس كورونا".
وأضاف: " أطلعت وانغ على التطورات الإقليمية المهمة في الشرق الأوسط ونجاح قمة النقب
بحضور أربعة من وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الأمريكي، والتي ستصبح منتدى دائما للتعاون الإقليمي".
وختم لابيد بالقول: "من بين أمور أخرى، تحدثنا أيضا عن التهديد الإيراني والحرب في أوكرانيا. كررت الدعوة إلى وقف سريع للقتال في أوكرانيا وضرورة تعزيز حل دبلوماسي".
وأواخر الشهر الماضي، شهدت مستوطنة سديه بوكر في النقب جنوب إسرائيل قمة سداسية، بمشاركة وزراء خارجية الإمارات ومصر والبحرين والمغرب والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل.
وجلس وزراء خارجية الدول الست، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب، وأجمعوا في ختام القمة على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.