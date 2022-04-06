https://arabic.sputniknews.com/20220406/لاعب-تنس-يصفع-منافسه-بعد-انتهاء-المباراة-فيديو-1060913497.html
لاعب تنس يصفع منافسه بعد انتهاء المباراة... فيديو
لاعب تنس يصفع منافسه بعد انتهاء المباراة... فيديو
شهدت إحدى مباريات التنس موقفا غريبا بطله أحد اللاعبين، الذي قام بصفع منافسه بعد انتهاء المباراة. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T16:44+0000
2022-04-06T16:44+0000
2022-04-06T16:44+0000
رياضة
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ذكرت ذلك شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن اللاعبين الفرنسيين مايكل كوامي ورافاييل ني، كان يشاركان في مباراة للتنس ضمن منافسات بطولة الاتحاد الدولي للتنس لفئة الناشئين، في غانا.ويرصد مقطع الفيديو لحظة انتهاء المباراة التي فاز فيها رافاييل، حيث توجه لتحية منافسه المنهزم مايكل كوامي، ليقوم الأخير بالسلام عليه ثم صفعه باليد الأخرى.وتسبب هذا الموقف في رد فعل مفاجئ للاعب الآخر الذي لم يكن يتوقع هذا التصرف من منافسه الذي توجه لتحيته بعد انتهاء المباراة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
لاعب تنس يصفع منافسه بعد انتهاء المباراة... فيديو
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شهدت إحدى مباريات التنس موقفا غريبا بطله أحد اللاعبين، الذي قام بصفع منافسه بعد انتهاء المباراة.
ذكرت ذلك شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن اللاعبين الفرنسيين مايكل كوامي ورافاييل ني، كان يشاركان في مباراة للتنس ضمن منافسات بطولة
الاتحاد الدولي للتنس لفئة الناشئين، في غانا.
ويرصد مقطع الفيديو لحظة انتهاء المباراة
التي فاز فيها رافاييل، حيث توجه لتحية منافسه المنهزم مايكل كوامي، ليقوم الأخير بالسلام عليه ثم صفعه باليد الأخرى.
وتسبب هذا الموقف في رد فعل مفاجئ للاعب الآخر
الذي لم يكن يتوقع هذا التصرف من منافسه الذي توجه لتحيته بعد انتهاء المباراة.