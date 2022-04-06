https://arabic.sputniknews.com/20220406/لافروف-مزاعم-بوتشا-هدفها-نسف-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-الحكومة-الكويتية-تتقدم-باستقالتها--1060908776.html

لافروف: مزاعم بوتشا هدفها نسف المحادثات الروسية الأوكرانية... الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها

لافروف: مزاعم بوتشا هدفها نسف المحادثات الروسية الأوكرانية... الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها

في الوقت الذي وصف فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عملية اكتشاف جثث في مدينة بوتشا الأوكرانية بأنها كانت "استفزازا" يهدف إلى إفشال المفاوضات الجارية بين... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T14:44+0000

2022-04-06T14:44+0000

2022-04-06T14:44+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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6~4 Sputnik World لافروف: مزاعم بوتشا هدفها نسف المحادثات الروسية الأوكرانية

لافروف يقول إن المزاعم بشأن بوتشا هدفها نسف المحادثات الروسية الأوكرانيةوصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عملية اكتشاف جثث في مدينة بوتشا الأوكرانية بأنها كانت "استفزازا" يهدف إلى إفشال المفاوضات الجارية بين كييف وموسكو.ووصف وزير الخارجية الروسي اتهام القوات الروسية بقتل مدنيين في بوتشا الأوكرانية بـ"الهجوم الوهمي".كان الرئيس الأوكراني فولادومير زيلينسكي قد قال إن ما لا يقل عن 300 مدني قتلوا في بوتشا، مع مزاعم العثور على مقابر جماعية وجثث بعد أن استعادت القوات الأوكرانية البلدة من القوات الروسية.على صعيد آخر قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنّ الولايات المتحدة ستمدّ أوكرانيا بطائرات مسيرة مزوّدة برؤوس حربية مضادة للدروع، وأكد أوستن أنّ بلاده زوّدت كييف بأسلحة بقيمة مليار دولار.وأضاف جواد أن: "روسيا لم تذكر أبدا مسألة الاحتلال لكن وضعت روسيا نصب أعينها أهدافا محددة لذلك قامت بالعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس أي أن أوكرانيا يجب أن تكون غير معنية بالناتو والهدف منع دخول الناتو إلى الأراضي الأوكرانية ومنع دخول الخبراء والإخصائيين العسكريين الأجانب إلى أوكرانيا".وذكرت أنه: "ممنوع السلاح النووي في أوكرانيا، وهي كلها أمور طبيعية طالبت بها روسيا، وموسكو لم تبالغ أبدا في مطالبها، وما حدث أن أوكرانيا والناتو والدول المعنية خالفت كل الاتفاقات السابقة مع روسيا".استقالة حكومة الكويت في مواجهة جديدة مع البرلمانتقدم رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، باستقالة حكومته لولي عهد البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك قبل تصويت في مجلس الأمة (البرلمان) على طلب تقدم به نواب "بعدم التعاون" مع الحكومة، وسط خلاف سياسي طويل أعاق الإصلاح المالي في البلاد.ودار الاستجواب الأخير الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.في حديثه لعالم سبوتنيك قال فهد المكراد الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بالكويت إن: "رئيس الوزراء قدم استقالته لسمو الأمير، وطبعا سيتم النظر بهذه الاستقالة، ولا شك أن هذا التعطيل البرلماني الحكومي سبب تداخلا في صلاحيات السلطات ولطالما لم يحدث فك لهذا التشابك فسوف يؤدي إلى تعطيل المهام".وأكد أنه حتى هذه اللحظة، تقول المؤشرات إنه لن يكون هناك حل لمجلس الأمة وبالتالي سيكون هناك رئيس وزراء جديد مع تكملة المدة البرلمانية المتبقية وبوزراء جدد، ولن يتم بذلك تكليف الشيخ صباح الخالد مرة ثالثة برئاسة الحكومة.وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن تعاون مع عباس لدعم الاستقرار الأمني في رمضانأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس محادثات هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية. وجاء في بيان للوزارة أن "الوزير غانتس قال لعباس إنّ رمضان يجب أن يكون شهراً للسلام والهدوء وليس فترة يسودها الإرهاب"، في إشارة إلى هجمات شهدتها إسرائيل مؤخراً وأوقعت قتلى.كذلك أعرب غانتس عن "تقديره" لإدانة عبّاس عملية بني براك التي أوقعت خمسة قتلى إسرائيليين قرب تل أبيب الشهر الماضي.وخلال شهر رمضان الماضي وقعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين لدى زيارتهم مجمّع المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع حرب مدمّرة استمرّت 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس .وأضافت المصري أن: "هذه الرسالة من غانتس للرئيس محمود عباس تعد دسا للسم في العسل كما يقال، فاليوم مثلا سيكون هناك توجه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى باحات المسجد الأقصى مع مناصرين له وهو ما يدل على الرغبة في تصعيد الأمور في ظل أوامر إسرائيلية بمنع دخول كل المصلين إلى باحات الأقصى ممن هم أقل من خمسين سنة وهو ما يأتي ضمن التضييق المستمر والتخطيط لتحركات تصعيدية، وكذلك ضمن التخطيط لخمسة اقتحامات للمسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة.

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