لافروف: مزاعم بوتشا هدفها نسف المحادثات الروسية الأوكرانية... الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها
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في الوقت الذي وصف فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عملية اكتشاف جثث في مدينة بوتشا الأوكرانية بأنها كانت "استفزازا" يهدف إلى إفشال المفاوضات الجارية بين كييف وموسكو، تقدم رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، باستقالته.
لافروف يقول إن المزاعم بشأن بوتشا هدفها نسف المحادثات الروسية الأوكرانية
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عملية اكتشاف جثث في مدينة بوتشا الأوكرانية بأنها كانت "استفزازا" يهدف إلى إفشال المفاوضات الجارية بين كييف وموسكو.
وقال لافروف إن هناك "سؤالا يطرح نفسه: ما فائدة هذا الاستفزاز الصارخ والكاذب؟ إن ما يتم ترويجه يقود إلى الاعتقاد بأنه يستخدم لإيجاد ذريعة لنسف المفاوضات الجارية".
ووصف وزير الخارجية الروسي اتهام القوات الروسية بقتل مدنيين في بوتشا الأوكرانية بـ"الهجوم الوهمي".
كان الرئيس الأوكراني فولادومير زيلينسكي قد قال إن ما لا يقل عن 300 مدني قتلوا في بوتشا، مع مزاعم العثور على مقابر جماعية وجثث بعد أن استعادت القوات الأوكرانية البلدة من القوات الروسية.
على صعيد آخر قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنّ الولايات المتحدة ستمدّ أوكرانيا بطائرات مسيرة مزوّدة برؤوس حربية مضادة للدروع، وأكد أوستن أنّ بلاده زوّدت كييف بأسلحة بقيمة مليار دولار.
في حديثه لعالم سبوتنيك قال وسام جواد المحلل السياسي الروسي إنه: "ليست هذه هي المرة الأولى التي تتبع فيها الولايات المتحدة مثل هذه السياسات غير الطبيعية وغير المقبولة، ففي سوريا مثلا كلما اقتربت الاتفاقات بين الأطراف الداخلية كلما اختلقت واشنطن مشاكل داخلية وكذلك حدث هذا في أفغانستان فكلما تقاربت الأطراف المعنية تدخلت الولايات المتحدة بشكل سافر وهذه سياسة الولايات المتحدة مع أوكرانيا كذلك".
وأضاف جواد أن: "روسيا لم تذكر أبدا مسألة الاحتلال لكن وضعت روسيا نصب أعينها أهدافا محددة لذلك قامت بالعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس أي أن أوكرانيا يجب أن تكون غير معنية بالناتو والهدف منع دخول الناتو إلى الأراضي الأوكرانية ومنع دخول الخبراء والإخصائيين العسكريين الأجانب إلى أوكرانيا".
وذكرت أنه: "ممنوع السلاح النووي في أوكرانيا، وهي كلها أمور طبيعية طالبت بها روسيا، وموسكو لم تبالغ أبدا في مطالبها، وما حدث أن أوكرانيا والناتو والدول المعنية خالفت كل الاتفاقات السابقة مع روسيا".
استقالة حكومة الكويت في مواجهة جديدة مع البرلمان
تقدم رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، باستقالة حكومته لولي عهد البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك قبل تصويت في مجلس الأمة (البرلمان) على طلب تقدم به نواب "بعدم التعاون" مع الحكومة، وسط خلاف سياسي طويل أعاق الإصلاح المالي في البلاد.
وواجه رئيس الوزراء الذي تولى منصبه في أواخر 2019، برلمانا شرسا منذ الانتخابات النيابية التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول 2020، حيث أصر النواب على استجوابه بشأن قضايا يتعلق بعضها بفساد مزعوم.
ودار الاستجواب الأخير الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
في حديثه لعالم سبوتنيك قال فهد المكراد الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بالكويت إن: "رئيس الوزراء قدم استقالته لسمو الأمير، وطبعا سيتم النظر بهذه الاستقالة، ولا شك أن هذا التعطيل البرلماني الحكومي سبب تداخلا في صلاحيات السلطات ولطالما لم يحدث فك لهذا التشابك فسوف يؤدي إلى تعطيل المهام".
وأضاف المكراد أن الإشكالية هي التدخل الحكومي في لجان مجلس الأمة لاستمالة النواب، لذا يجب المحافظة على كل جهة في نطاق مسؤولياتها فهو أفضل حل ليكون لمجلس الأمة استقلاليته وكذلك يجب على مجلس الأمة عدم التدخل في الحكومة من بداية الاختيارات وكذلك في الصلاحيات.
وأكد أنه حتى هذه اللحظة، تقول المؤشرات إنه لن يكون هناك حل لمجلس الأمة وبالتالي سيكون هناك رئيس وزراء جديد مع تكملة المدة البرلمانية المتبقية وبوزراء جدد، ولن يتم بذلك تكليف الشيخ صباح الخالد مرة ثالثة برئاسة الحكومة.
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن تعاون مع عباس لدعم الاستقرار الأمني في رمضان
أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس محادثات هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية. وجاء في بيان للوزارة أن "الوزير غانتس قال لعباس إنّ رمضان يجب أن يكون شهراً للسلام والهدوء وليس فترة يسودها الإرهاب"، في إشارة إلى هجمات شهدتها إسرائيل مؤخراً وأوقعت قتلى.
وتابع البيان أن "إسرائيل على استعداد لتوسيع الخطوات والتسهيلات المدنية في شهر رمضان وبعده، طالما يسمح الاستقرار الأمني بذلك".
كذلك أعرب غانتس عن "تقديره" لإدانة عبّاس عملية بني براك التي أوقعت خمسة قتلى إسرائيليين قرب تل أبيب الشهر الماضي.
وخلال شهر رمضان الماضي وقعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين لدى زيارتهم مجمّع المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع حرب مدمّرة استمرّت 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس .
في حديثها لعالم سبوتنيك قالت دكتورة حكمت المصري الباحثة والأكاديمية الفلسطينية إن التعاون المعلن عنه بين وزير الدفاع الإسرائيلي والرئيس عباس لدعم الاستقرار الأمني يأتي تزامنا مع شهر رمضان وخوفا من التوترات وخصوصا أن هناك العديد من الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون خلال هذه الأيام للمسجد الأقصى وهي تقريبا تحدث بشكل متعمد وبشكل منسق ومخطط له.
وأضافت المصري أن: "هذه الرسالة من غانتس للرئيس محمود عباس تعد دسا للسم في العسل كما يقال، فاليوم مثلا سيكون هناك توجه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى باحات المسجد الأقصى مع مناصرين له وهو ما يدل على الرغبة في تصعيد الأمور في ظل أوامر إسرائيلية بمنع دخول كل المصلين إلى باحات الأقصى ممن هم أقل من خمسين سنة وهو ما يأتي ضمن التضييق المستمر والتخطيط لتحركات تصعيدية، وكذلك ضمن التخطيط لخمسة اقتحامات للمسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة.