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لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية... فيديو
لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية... فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T16:03+0000
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السعودية
أخبار السعودية اليوم
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ووثقت كاميرا، مثبتة في إحدى السيارات، لحظة سقوط المركبة من أعلى جسر في العاصمة السعودية الرياض، بعد اختراقها الحاجز الحديدي.وأظهر المقطع تطاير زجاج السيارة وتناثره على الأرض بعد اصطدامها بالحاجز الحديدي.وأعلنت إدارة مرور منطقة الرياض، عن وقوع حادث مروري، تمثّل في سقوط مركبة من فوق جسر على طريق الدائري الشرقي، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.وأسفر الحادث عن إصابة قائد المركبة بإصابات متوسطة، وتواصل الجهات المعنية التحقيق والاستدلال لكشف ملابسات الحادث.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية... فيديو

16:03 GMT 06.04.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية.
ووثقت كاميرا، مثبتة في إحدى السيارات، لحظة سقوط المركبة من أعلى جسر في العاصمة السعودية الرياض، بعد اختراقها الحاجز الحديدي.
وأظهر المقطع تطاير زجاج السيارة وتناثره على الأرض بعد اصطدامها بالحاجز الحديدي.
وأعلنت إدارة مرور منطقة الرياض، عن وقوع حادث مروري، تمثّل في سقوط مركبة من فوق جسر على طريق الدائري الشرقي، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وأسفر الحادث عن إصابة قائد المركبة بإصابات متوسطة، وتواصل الجهات المعنية التحقيق والاستدلال لكشف ملابسات الحادث.
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