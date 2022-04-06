https://arabic.sputniknews.com/20220406/لحظة-سقوط-سيارة-من-أعلى-جسر-في-السعودية-فيديو-1060912808.html
لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية... فيديو
لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية... فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T16:03+0000
2022-04-06T16:03+0000
2022-04-06T16:03+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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ووثقت كاميرا، مثبتة في إحدى السيارات، لحظة سقوط المركبة من أعلى جسر في العاصمة السعودية الرياض، بعد اختراقها الحاجز الحديدي.وأظهر المقطع تطاير زجاج السيارة وتناثره على الأرض بعد اصطدامها بالحاجز الحديدي.وأعلنت إدارة مرور منطقة الرياض، عن وقوع حادث مروري، تمثّل في سقوط مركبة من فوق جسر على طريق الدائري الشرقي، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.وأسفر الحادث عن إصابة قائد المركبة بإصابات متوسطة، وتواصل الجهات المعنية التحقيق والاستدلال لكشف ملابسات الحادث.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية... فيديو
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية.
ووثقت كاميرا، مثبتة في إحدى السيارات، لحظة سقوط المركبة من أعلى جسر في العاصمة السعودية الرياض، بعد اختراقها الحاجز الحديدي.
وأظهر المقطع تطاير زجاج السيارة وتناثره على الأرض بعد اصطدامها بالحاجز الحديدي.
وأعلنت إدارة مرور منطقة الرياض، عن وقوع حادث مروري
، تمثّل في سقوط مركبة من فوق جسر على طريق الدائري الشرقي، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وأسفر الحادث عن إصابة قائد المركبة بإصابات متوسطة، وتواصل الجهات المعنية التحقيق والاستدلال لكشف ملابسات الحادث.