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https://arabic.sputniknews.com/20220406/ليبيا-أزمة-الحكومتين-متواصلة-وتردد-باستخدام-أسلوب-الحسم-العسكري--1060904728.html
ليبيا.. أزمة الحكومتين متواصلة وتردد باستخدام أسلوب الحسم العسكري
ليبيا.. أزمة الحكومتين متواصلة وتردد باستخدام أسلوب الحسم العسكري
تناقش الحلقة إعلان حكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل البرلمان الليبي، نيتها دخول العاصمة طرابلس، وتسلّم مهامها بشكل سلمي، وفيما إذا كان هذا التصريح حقيقة أم... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T13:27+0000
2022-04-06T13:27+0000
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بانوراما
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ليبيا.. أزمة الحكومتين متواصلة وتردد بإستخدام أسلوب الحسم العسكري
ليبيا.. أزمة الحكومتين متواصلة وتردد بإستخدام أسلوب الحسم العسكري
ويطرح هذا الموقف تساؤلات فيما إذا كانت محاولات فرض الأمر الواقع باستخدام القوة يمكن أن تؤدي إلى نتائج، أم أنها ستواجه بكثير من التعقيدات.وهذا ما يراه الإعلامي والكاتب السياسي، عبد الحكيم معتوق، الذي أكد أن "تسليم الصلاحيات بين الحكومتين يمكن فقط أن يكون بطريقة سلمية".معتوق رأى في مقابلة معه عبر "بانوراما":التفاصيل في الملف الصوتي...
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راديو, بانوراما, аудио

ليبيا.. أزمة الحكومتين متواصلة وتردد باستخدام أسلوب الحسم العسكري

13:27 GMT 06.04.2022
ليبيا.. أزمة الحكومتين متواصلة وتردد بإستخدام أسلوب الحسم العسكري
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة إعلان حكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل البرلمان الليبي، نيتها دخول العاصمة طرابلس، وتسلّم مهامها بشكل سلمي، وفيما إذا كان هذا التصريح حقيقة أم محاولة للضغط على حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي ترفض تسليم مهامها.
ويطرح هذا الموقف تساؤلات فيما إذا كانت محاولات فرض الأمر الواقع باستخدام القوة يمكن أن تؤدي إلى نتائج، أم أنها ستواجه بكثير من التعقيدات.
وهذا ما يراه الإعلامي والكاتب السياسي، عبد الحكيم معتوق، الذي أكد أن "تسليم الصلاحيات بين الحكومتين يمكن فقط أن يكون بطريقة سلمية".
معتوق رأى في مقابلة معه عبر "بانوراما":
أن "ذلك يتطلب موافقة الدبيبة والقوى المسلحة التي تدعمه، مشيرًا إلى أن دخول العاصمة طرابلس سيكون مكلفًا".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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