https://arabic.sputniknews.com/20220406/ماذا-ستفعل-روسيا-بالنفط-إذا-لم-يشتره-أحد-1060890620.html

ماذا ستفعل روسيا بالنفط إذا لم يشتره أحد؟

ماذا ستفعل روسيا بالنفط إذا لم يشتره أحد؟

يعتقد الخبير الروسي، دميتري أليكساندروف، أن روسيا ستستمر في كونها محدودة في تصدير موارد الطاقة - ستستمر العقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها. كما أنه يمكن... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T09:17+0000

2022-04-06T09:17+0000

2022-04-06T09:17+0000

اقتصاد

روسيا

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ووفقا له، لوحظ تأثير خطير على باكستان، والعمل النشط جار مع الهند. كما أن الصين ليست في عجلة من أمرها لزيادة حجم التجارة. في الوقت ذاته، ستستمر الدول الأخرى في زيادة الإنتاج، الأمر الذي قد يؤدي نظريًا إلى أن من ربع إلى ثلث النفط المنتج في روسيا سيصبح "فائضًا".وأضاف: "يمكن حل قضية استبدال الصادرات"، ولكن ليس في غضون عام أو عامين، وهناك حاجة إلى برنامج شامل إضافي لتطوير كل من الصناعة الكيميائية والهندسة الثقيلة للبتروكيماويات.وخلص المحلل إلى أن الكثير قد تم القيام به في هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، ولكن لا يوجد استقلالية كاملة حتى الآن.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, روسيا