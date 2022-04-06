https://arabic.sputniknews.com/20220406/ماذا-ستفعل-روسيا-بالنفط-إذا-لم-يشتره-أحد-1060890620.html
ماذا ستفعل روسيا بالنفط إذا لم يشتره أحد؟
ماذا ستفعل روسيا بالنفط إذا لم يشتره أحد؟
يعتقد الخبير الروسي، دميتري أليكساندروف، أن روسيا ستستمر في كونها محدودة في تصدير موارد الطاقة - ستستمر العقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها. كما أنه يمكن... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T09:17+0000
2022-04-06T09:17+0000
2022-04-06T09:17+0000
اقتصاد
روسيا
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ووفقا له، لوحظ تأثير خطير على باكستان، والعمل النشط جار مع الهند. كما أن الصين ليست في عجلة من أمرها لزيادة حجم التجارة. في الوقت ذاته، ستستمر الدول الأخرى في زيادة الإنتاج، الأمر الذي قد يؤدي نظريًا إلى أن من ربع إلى ثلث النفط المنتج في روسيا سيصبح "فائضًا".وأضاف: "يمكن حل قضية استبدال الصادرات"، ولكن ليس في غضون عام أو عامين، وهناك حاجة إلى برنامج شامل إضافي لتطوير كل من الصناعة الكيميائية والهندسة الثقيلة للبتروكيماويات.وخلص المحلل إلى أن الكثير قد تم القيام به في هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، ولكن لا يوجد استقلالية كاملة حتى الآن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
ماذا ستفعل روسيا بالنفط إذا لم يشتره أحد؟
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يعتقد الخبير الروسي، دميتري أليكساندروف، أن روسيا ستستمر في كونها محدودة في تصدير موارد الطاقة - ستستمر العقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها. كما أنه يمكن تطبيق تدابير ضغط شديدة.
ووفقا له، لوحظ تأثير خطير على باكستان، والعمل النشط جار مع الهند. كما أن الصين ليست في عجلة من أمرها لزيادة حجم التجارة. في الوقت ذاته، ستستمر الدول الأخرى في زيادة الإنتاج، الأمر الذي قد يؤدي نظريًا إلى أن من ربع إلى ثلث النفط المنتج في روسيا سيصبح "فائضًا".
وأشار الخبير في مقابلة مع "برايم" إلى أنه يمكن استخدامه إلى حد ما داخل روسيا عن طريق تحفيز الاستهلاك في النقل والبتروكيماويات. ومع ذلك، قد تتوقف العديد من مشاريع البنية التحتية دون الإمدادات الأجنبية من المعدات.
وأضاف: "يمكن حل قضية استبدال الصادرات"، ولكن ليس في غضون عام أو عامين، وهناك حاجة إلى برنامج شامل إضافي لتطوير كل من الصناعة الكيميائية والهندسة الثقيلة للبتروكيماويات.
وخلص المحلل إلى أن الكثير قد تم القيام به في هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، ولكن لا يوجد استقلالية كاملة حتى الآن.