https://arabic.sputniknews.com/20220406/محكمة-برازيلية-ترفض-تسليم-معارض-تركي-ثاني-مطلوب-لدى-أنقرة-1060886561.html
محكمة برازيلية ترفض تسليم معارض تركي ثاني مطلوب لدى أنقرة
محكمة برازيلية ترفض تسليم معارض تركي ثاني مطلوب لدى أنقرة
رفضت البرازيل طلب تركيا تسليم أحد المعارضين للرئيس أردوغان وهو عضو منظمة (خدمة)، التي يتزعمها رجل الدين فتح الله غولن. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T07:06+0000
2022-04-06T07:06+0000
2022-04-06T07:21+0000
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ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد صوتت غرفة المحكمة العليا في البلاد والمؤلفة من خمسة قضاة بالإجماع على رفض تسليمه، قائلة إن الطلب التركي لا يفي بالمتطلبات.وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي تولى نظر القضية، إن "الطلب لا يحتوي على حقائق تدعمه"، مضيفا "من المؤكد أنه لا يوجد إمكان لمحاكمة عادلة تماما في حال الموافقة على التسليم".هذا دعا وزير العدل التركي بكر بوزداغ، واشنطن إلى تسليم الداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن، مؤكدا أن الشروط القانونية لتسليمه قد اكتملت.وقال الوزير التركي إن "المعركة ضد منظمة غولن الإرهابية مستمرة دون هوادة"، بحسب وكالة "الأناضول".وأكد بوزداغ أن بلاده سوف تواصل بذل الجهود من أجل تسليم "فتح الله غولن" إلى أنقرة، وأن الجهود سوف تزداد خلال الفترة المقبلة.واعتبر وزير العدل أن مكافحة الأشخاص الذين يحيكون الدسائس والفتن ويرتكبون أفعال الخيانة والجريمة، أمر ضروري لحماية الحقوق وقوانين الدولة والأمة.تجدر الإشارة إلى أن تركيا تتهم رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت عام 2016، بالرغم من نفيه تلك الادعاءات.ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو عام 2016، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 250 ألف شخص، للاشتباه في صلتهم بغولن، فيما تم عزل أكثر من ألفين و138 عسكرياً من الجيش التركي على خلفية محاولة انقلاب 16 يوليو 2016.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/تركيا-الشروط-القانونية-لتسليم-أمريكا-لغولن-قد-اكتملت-1060126076.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, معارض, البرازيل, تسليم
محكمة برازيلية ترفض تسليم معارض تركي ثاني مطلوب لدى أنقرة
07:06 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 07:21 GMT 06.04.2022) تابعنا عبر
رفضت البرازيل طلب تركيا تسليم أحد المعارضين للرئيس أردوغان وهو عضو منظمة (خدمة)، التي يتزعمها رجل الدين فتح الله غولن.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد صوتت غرفة المحكمة العليا في البلاد والمؤلفة من خمسة قضاة بالإجماع على رفض تسليمه، قائلة إن الطلب التركي لا يفي بالمتطلبات.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي تولى نظر القضية، إن "الطلب لا يحتوي على حقائق تدعمه"، مضيفا "من المؤكد أنه لا يوجد إمكان لمحاكمة عادلة تماما في حال الموافقة على التسليم".
هذا دعا وزير العدل التركي بكر بوزداغ، واشنطن إلى تسليم الداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن، مؤكدا أن الشروط القانونية لتسليمه قد اكتملت.
وقال الوزير التركي إن "المعركة ضد منظمة غولن الإرهابية مستمرة دون هوادة"، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأكد بوزداغ أن بلاده سوف تواصل بذل الجهود من أجل تسليم "فتح الله غولن" إلى أنقرة، وأن الجهود سوف تزداد خلال الفترة المقبلة.
واعتبر وزير العدل أن مكافحة الأشخاص الذين يحيكون الدسائس والفتن ويرتكبون أفعال الخيانة والجريمة، أمر ضروري لحماية الحقوق وقوانين الدولة والأمة.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تتهم رجل الدين
فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت عام 2016، بالرغم من نفيه تلك الادعاءات.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو عام 2016، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 250 ألف شخص، للاشتباه في صلتهم بغولن، فيما تم عزل أكثر من ألفين و138 عسكرياً من الجيش التركي على خلفية محاولة انقلاب 16 يوليو 2016.