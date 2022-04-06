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https://arabic.sputniknews.com/20220406/محكمة-بريطانية-تؤيد-حق-شيران-في-الملكة-الفكرية-لأغنية-شيب-أوف-يو-1060891790.html
محكمة بريطانية تؤيد حق شيران في الملكية الفكرية لأغنية "شيب أوف يو"
محكمة بريطانية تؤيد حق شيران في الملكية الفكرية لأغنية "شيب أوف يو"
أصدرت محكمة بريطانية حكما لصالح المغني البريطاني الشاب، إد شيران، يؤكد أنه يمتلك حقوق التأليف والنشر لأغنيته التي تحمل عنوان "شيب أوف يو". 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T09:36+0000
2022-04-06T09:41+0000
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بريطانيا
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن النجم العالمي شيران حصل على حكم لصالحه من المحكمة العليا في لندن، اليوم الأربعاء، يؤكد ملكيته الفكرية للأغنية التي صدرت عام 2017.وواجه شيران اتهامات بأن بعض عبارات أغنيته مشابهة لأغاني أخرى صدرت عام 2015 لكل من الفنان سامي شكري والمنتج روس أودونوغ، وهو ما تم نفيه من قبل المحكمة.ولفتت الوكالة إلى قول المحكمة في حكمها إنه رغم وجود بعض التشابهات إلا أن هناك اختلافات، مؤكدة أنها خلصت إلى أن شيران لم يرتكب مخالفة.
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منوعات, بريطانيا

محكمة بريطانية تؤيد حق شيران في الملكية الفكرية لأغنية "شيب أوف يو"

09:36 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 09:41 GMT 06.04.2022)
© REUTERS / Peter Cziborraإد شيران خلال حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
إد شيران خلال حفل توزيع جوائز بريت في O2 أرينا في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Peter Cziborra
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أصدرت محكمة بريطانية حكما لصالح المغني البريطاني الشاب، إد شيران، يؤكد أنه يمتلك حقوق التأليف والنشر لأغنيته التي تحمل عنوان "شيب أوف يو".
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن النجم العالمي شيران حصل على حكم لصالحه من المحكمة العليا في لندن، اليوم الأربعاء، يؤكد ملكيته الفكرية للأغنية التي صدرت عام 2017.
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وواجه شيران اتهامات بأن بعض عبارات أغنيته مشابهة لأغاني أخرى صدرت عام 2015 لكل من الفنان سامي شكري والمنتج روس أودونوغ، وهو ما تم نفيه من قبل المحكمة.
ولفتت الوكالة إلى قول المحكمة في حكمها إنه رغم وجود بعض التشابهات إلا أن هناك اختلافات، مؤكدة أنها خلصت إلى أن شيران لم يرتكب مخالفة.
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