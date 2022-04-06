https://arabic.sputniknews.com/20220406/مسؤول-إيراني-تصدير-4-ملايين-جرعة-من-لقاح-كورونا-المحلي-1060911218.html
مسؤول إيراني: تصدير 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا المحلي
مسؤول إيراني: تصدير 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا المحلي
أعلن بهرام دارائي، رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، اليوم الأربعاء، تصدير نحو 4 ملايين جرعة من أحد لقاحات كورونا المحلية إلى عدد من البلدان. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T15:31+0000
2022-04-06T15:31+0000
2022-04-06T15:31+0000
سلالة كورونا الجديدة
فيروس كورونا
إيران
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050137920_0:360:3001:2048_1920x0_80_0_0_253836336862610d9940fcfc640c8439.jpg
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، عن دارائي أن بعض الشركات المحلية المنتجة للقاح كورونا قد تمكنت من الحصول على أسواق خارجية لمنتجاتها، ورغم القيود المفروضة من جانب منظمة الصحة العالمية، فإن المنتجين الإيرانيين تمكنوا من إدراج منتجاتهم على سلة اعتمادها من قبل هذه المنظمة الدولية، خاصة لقاح "إيران كوف بركت".ويشار إلى أن عددا من اللقاحات الإيرانية المضادة لفيروس كورونا، التي تم إنجازها في عهد الحكومة الإيرانية الحالية لإبراهيم رئيسي، بما في ذلك لقاح "بركت" و"فخرا" و"بهارات" و"باستوكوفوك"، يتم حاليا استهلاكها في سياق التطعيم العام ضد الجائحة داخل البلاد.وكانت إيران قد أعلنت عن عدد من اللقاحات التي أنتجتها محليا، منها بركت وفخرا، وآخرها كان ما أعلن عنه رئيس مجموعة تنمية الموارد البشرية للجنة الخاصة للتطوير والتكنولوجيا الإيرانية، مهدي رضايت، حيث أكد أن الشركات الإيرانية في المراحل الأخيرة من إنتاج لقاحات نانوئية، والتي يأمل أن تكون متاحة للجمهور بحلول العام المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/وزير-الصحة-الإيراني-يفتتح-المرحلة-النهائية-لأكبر-مصنع-لقاحات-في-بلاده-1059613106.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050137920_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_1adbd125b18925b0a5de59863735f629.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلالة كورونا الجديدة, فيروس كورونا, إيران, أخبار العالم الآن
مسؤول إيراني: تصدير 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا المحلي
تابعنا عبر
أعلن بهرام دارائي، رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، اليوم الأربعاء، تصدير نحو 4 ملايين جرعة من أحد لقاحات كورونا المحلية إلى عدد من البلدان.
ونقلت وكالة إرنا
، مساء اليوم الأربعاء، عن دارائي أن بعض الشركات المحلية المنتجة للقاح كورونا قد تمكنت من الحصول على أسواق خارجية لمنتجاتها، ورغم القيود المفروضة من جانب منظمة الصحة العالمية، فإن المنتجين الإيرانيين تمكنوا من إدراج منتجاتهم على سلة اعتمادها من قبل هذه المنظمة الدولية، خاصة لقاح "إيران كوف بركت"
.
ويشار إلى أن عددا من اللقاحات الإيرانية المضادة لفيروس كورونا، التي تم إنجازها في عهد الحكومة الإيرانية الحالية لإبراهيم رئيسي، بما في ذلك لقاح "بركت" و"فخرا" و"بهارات" و"باستوكوفوك"، يتم حاليا استهلاكها في سياق التطعيم العام ضد الجائحة داخل البلاد.
وكانت إيران قد أعلنت عن عدد من اللقاحات التي أنتجتها محليا، منها بركت وفخرا، وآخرها كان ما أعلن عنه رئيس مجموعة تنمية الموارد البشرية للجنة الخاصة للتطوير والتكنولوجيا الإيرانية، مهدي رضايت، حيث أكد أن الشركات الإيرانية في المراحل الأخيرة من إنتاج لقاحات نانوئية
، والتي يأمل أن تكون متاحة للجمهور بحلول العام المقبل.