https://arabic.sputniknews.com/20220406/مسؤول-بالبنتاغون-أوكرانيون-يتدربون-في-أمريكا-على-استخدام-طائرات-مسيرة-1060914358.html

مسؤول بالبنتاغون: أوكرانيون يتدربون في أمريكا على استخدام طائرات مسيرة

مسؤول بالبنتاغون: أوكرانيون يتدربون في أمريكا على استخدام طائرات مسيرة

كشف مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء أن عددا محدودا من الأوكرانيين المتواجدين بالفعل في الولايات المتحدة يتدربون على كيفية... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T17:11+0000

2022-04-06T17:11+0000

2022-04-06T17:29+0000

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن التدريب موجه لـ 12 شخصا متواجدون بالفعل في الولايات المتحدة.وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يخضعون للتعليم العسكري، متوقعا أنهم سيتوجهون إلى بلادهم قريبا، بحسب "رويترز".يأتي هذا بالتزامن مع تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن البنتاغون يخطط لنقل 10 من أحدث الطائرات الانتحارية "سويتش بليد" إلى أوكرانيا.ووفقا له، فإن الطائرات المسيرة من هذا النوع مجهزة برؤوس حربية خاصة قادرة على تدمير المركبات المدرعة والمدفعية.ونقلت بلومبرغ اليوم عن أوستن قوله: "تشمل قائمة الأسلحة التي يتم إرسالها إلى كييف الطائرات المسيرة مثلSwitchblade ، والتي تعد أكثر تقدمًا من حيث التكنولوجيا وتوفر قدرات إضافية لتدمير المركبات المدرعة".طائرة Switchblade-600 هي طائرة أشبه بالصاروخ يتحكم فيها المشغل. تزن هذه الطائرة حوالي 23 كيلوغرامًا، وهي قادرة على تغطية مسافة تصل إلى 39 كيلومترًا والتحليق في الجو لأكثر من نصف ساعة. يتحكم المشغل في رحلته على شاشة اللمس حتى يصل إلى الهدف.وقبل أيام، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها على نقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في دونباس.وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه إن عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستبدأ قريبا، فيما رفض المسؤول الكشف عن عدد الدبابات التي سيتم إرسالها.وترى الصحيفة أن وصول تلك الدبابات قد يكون إشارة لمرحلة جديدة في العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ خمسة أسابيع حققت خلالها روسيا تفوقا ملحوظا.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/ألمانيا-تؤكد-مناقشة-الضمانات-الأمنية-التي-تطلبها-أوكرانيا-بسرية-1060908092.html

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