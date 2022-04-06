عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220406/مشروع-قانون-مصري-التعدد-بإذن-قضائي-ومناصفة-الثروة-عند-الطلاق--1060917950.html
مشروع قانون مصري.. التعدد بإذن قضائي ومناصفة الثروة عند الطلاق
مشروع قانون مصري.. التعدد بإذن قضائي ومناصفة الثروة عند الطلاق
أعلنت نائبة في البرلمان المصر أنها تقدمت بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يضع شروطا للزواج والطلاق. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T19:50+0000
2022-04-06T19:50+0000
أخبار مصر الآن
الأحوال الشخصية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104224/49/1042244942_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_026895e5e21ee62fb860813b02f26b50.jpg
وقالت نشوى الديب عضو مجلس النواب إن التعديلات التي أضافتها بمقترح قانون الأحوال الشخصية، سوف تناقش خلال الجلسات المقبلة، بحسب موقع "مصراوي".تضمن مشروع القانون عدة بنود جديدة، جاء في مقدمتها المادة الـ 16 والتي تنص على حق الزوجة في حالة رغب زوجها في الزواج من أخرى أن تراجعها المحكمة وتحصل منها على الموافقة، وفي حال رفضت يحق للمحكمة أن تتدخل للصلح بينهما.وجاء في المادة كذلك أنه إذا ما أصر الزوج على التعدد والزواج من أخرى يحق للزوجة طلب الطلاق والحصول على كافة حقوقها المترتبة خلال شهر من تاريخ الطلاق.وبينت أنه في حال وافقت الزوجة على زاوج زوجها بأخرى يحق لها أن تطلب منه الالتزام بتوفير كافة نفقاتها ونفقات أولادها وكذلك حقوقها الشرعية ومتابعة تربية الأبناء، وهنا تقر المحكمة للزوج بالتعدد.وأشارت إلى أنه إذا تقاعس الزواج عن التزاماته يحق للزوجة التطليق وتحصل أيضا على كافة حقوقها كمطلقة.أما المادة الـ 19 من القانون الجديد، فقد نصت على شروط مناصفة الثروة عند الطلاق، حيث تضمنت على أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية وفي حالة الطلاق يتم تقسيمها مناصفة أو بشكل نسبي وحسب الاتفاق.وأشارت إلى أن مناصفة الثروة، لا تمنع من الحصول الزوجة على الحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق مؤكدة أنه لا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث أو الهبة التي تؤول لأحد الزوجين، أو تم تكوينه قبل الزواج.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/الكد-والسعاية-فتوى-تعيد-المطالبة-بقانون-عادل-للأحوال-الشخصية-في-مصر-1059063473.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104224/49/1042244942_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d43c668d4715a361d0a4fe71c0a11ed2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, الأحوال الشخصية

مشروع قانون مصري.. التعدد بإذن قضائي ومناصفة الثروة عند الطلاق

19:50 GMT 06.04.2022
© AP Photo / AP Photo)البرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / AP Photo)
تابعنا عبرTelegram
أعلنت نائبة في البرلمان المصر أنها تقدمت بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يضع شروطا للزواج والطلاق.
وقالت نشوى الديب عضو مجلس النواب إن التعديلات التي أضافتها بمقترح قانون الأحوال الشخصية، سوف تناقش خلال الجلسات المقبلة، بحسب موقع "مصراوي".
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
"الكد والسعاية"... فتوى تعيد المطالبة بقانون عادل للأحوال الشخصية في مصر
23 فبراير, 17:00 GMT
تضمن مشروع القانون عدة بنود جديدة، جاء في مقدمتها المادة الـ 16 والتي تنص على حق الزوجة في حالة رغب زوجها في الزواج من أخرى أن تراجعها المحكمة وتحصل منها على الموافقة، وفي حال رفضت يحق للمحكمة أن تتدخل للصلح بينهما.
وجاء في المادة كذلك أنه إذا ما أصر الزوج على التعدد والزواج من أخرى يحق للزوجة طلب الطلاق والحصول على كافة حقوقها المترتبة خلال شهر من تاريخ الطلاق.
وبينت أنه في حال وافقت الزوجة على زاوج زوجها بأخرى يحق لها أن تطلب منه الالتزام بتوفير كافة نفقاتها ونفقات أولادها وكذلك حقوقها الشرعية ومتابعة تربية الأبناء، وهنا تقر المحكمة للزوج بالتعدد.
وأشارت إلى أنه إذا تقاعس الزواج عن التزاماته يحق للزوجة التطليق وتحصل أيضا على كافة حقوقها كمطلقة.
أما المادة الـ 19 من القانون الجديد، فقد نصت على شروط مناصفة الثروة عند الطلاق، حيث تضمنت على أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية وفي حالة الطلاق يتم تقسيمها مناصفة أو بشكل نسبي وحسب الاتفاق.
وأشارت إلى أن مناصفة الثروة، لا تمنع من الحصول الزوجة على الحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق مؤكدة أنه لا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث أو الهبة التي تؤول لأحد الزوجين، أو تم تكوينه قبل الزواج.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала