https://arabic.sputniknews.com/20220406/مصر-دول-خليجية-مهتمة-بشراء-حصص-في-شركة-مملوكة-للجيش-ومحطة-كهرباء-1060909314.html

مصر: دول خليجية مهتمة بشراء حصص في شركة مملوكة للجيش ومحطة كهرباء

مصر: دول خليجية مهتمة بشراء حصص في شركة مملوكة للجيش ومحطة كهرباء

قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السياسي المصري أيمن سليمان، إن دول الخليج العربية مهتمة بشراء حصص في شركة لتوزيع الوقود مملوكة للقوات المسلحة، ومحطة لتوليد... 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T14:48+0000

2022-04-06T14:48+0000

2022-04-06T14:48+0000

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وذكر سليمان في مقابلة يوم الثلاثاء: "أبدى العديد من المستثمرين الدوليين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية الخليجية، اهتماما بـ(الشركة) الوطنية ومحطة الطاقة التي بنتها شركة سيمنز".وأضاف رئيس صندوق "تحيا مصر" في حديثه مع وكالة "بلومبيرغ"، أن المبيعات مخطط لها هذا العام إما من خلال طرح عام أولي أو شراكة مع مستثمر استراتيجي أو مزيج من الاثنين.وتابع سليمان: "أرى أنه يجب علينا تأمين مستثمر استراتيجي قبل الاكتتاب العام. يمكن تحقيق الاكتتاب العام من خلال الاكتتاب الخاص في صناديق الثروة السيادية."تتطلع دول الخليج الغنية بالنفط إلى دعم الاقتصاد المصري الذي يتعرض لضغوط متزايدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الأزمة في أوكرانيا، ويسعى للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.يستكشف صندوق الاستثمار العام السعودي فرصا محتملة في مصر بقيمة 10 مليارات دولار، وخصصت قطر 5 مليارات دولار لصفقات في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، فيما أبرم صندوق أبو ظبي للثروة صفقة بنحو ملياري دولار لشراء حصص مملوكة للدولة في شركات مدرجة بالبورصة.أعلنت مصر لأول مرة عن خطط لبيع واحدة من ثلاث محطات للطاقة شاركت في بنائها شركة "سيمنز" منذ نحو ثلاث سنوات، وأعرب العديد من المستثمرين الدوليين عن اهتمامهم بهذه الأصول.في عام 2020، استهدفت بيع حصة في شركة الوطنية للبترول، كأول دفعة في خططها لطرح أكبر قدر ممكن من الملكية لما يصل إلى 10 شركات مملوكة لهيئة منتجات الخدمة الوطنية المصرية، التابعة لوزارة الدفاع.قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في 31 مارس/ آذار، إنه من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء هذا الأسبوع، مسألة الشركات المملوكة للدولة التي سيتم طرحها في البورصة المصرية في عام 2022.وقال سليمان إن صندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار وصندوق أبو ظبي للثروة أعربوا عن اهتمامهم بدعم وتسريع برنامج الاكتتاب العام في مصر.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/15-مليار-دولار-غادرت-مصر-ماذا-تقول-البنوك-العالمية-عن-تراجع-الجنيه؟-1060322713.html

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