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https://arabic.sputniknews.com/20220406/نائب-عراقي-المحكمة-الاتحادية-لم-تحدد-تاريخا-لانتخاب-رئيس-الجمهورية-والأمر-قد-يستمر-لشهور-1060900117.html
نائب عراقي: المحكمة الاتحادية لم تحدد تاريخا لانتخاب رئيس الجمهورية... والأمر قد يستمر لشهور
نائب عراقي: المحكمة الاتحادية لم تحدد تاريخا لانتخاب رئيس الجمهورية... والأمر قد يستمر لشهور
قال عضو البرلمان العراقي محما خليل، إن هناك محاولة لفك الانسداد السياسي الحاصل في العراق. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T12:20+0000
2022-04-06T12:20+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأوضح خليل، البرلماني عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن هناك "مفاوضات بدأت بين الأطراف الشيعية، ومن المقرر أن يزور وفد من الكتل الشيعية إقليم كوردستان والحنانة في النجف"، لهذا الشأن.وأكد خليل، في تصريحات لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لم تضع تاريخاً محددا لانتخاب رئيس الجمهورية.ويوافق اليوم 6 أبريل/ نيسان، الموعد النهائي المحدد لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق، وتعليقا على ذلك قال خليل "صحيح أن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يجري وفقا للدستور خلال شهر بعد عقد أول جلسة للبرلمان واختيار هيئة رئاسة المجلس، لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق نصت في قرارها على اجتماع مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية في فترة وجيزة، لكنها لم تضع تاريخاً محددا، لذلك يمكن لهذه الفترة الوجيزة أن تطول لشهور".وأشار إلى أن عدم تحديد تاريخا لاختيار الرئيس كان بهدف إعطاء الكتل والأطراف السياسية فرصة لإجراء الحوار والوصول لاتفاق.
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العراق, أخبار العراق اليوم

نائب عراقي: المحكمة الاتحادية لم تحدد تاريخا لانتخاب رئيس الجمهورية... والأمر قد يستمر لشهور

12:20 GMT 06.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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قال عضو البرلمان العراقي محما خليل، إن هناك محاولة لفك الانسداد السياسي الحاصل في العراق.
وأوضح خليل، البرلماني عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن هناك "مفاوضات بدأت بين الأطراف الشيعية، ومن المقرر أن يزور وفد من الكتل الشيعية إقليم كوردستان والحنانة في النجف"، لهذا الشأن.
وأكد خليل، في تصريحات لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لم تضع تاريخاً محددا لانتخاب رئيس الجمهورية.
ويوافق اليوم 6 أبريل/ نيسان، الموعد النهائي المحدد لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق، وتعليقا على ذلك قال خليل "صحيح أن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يجري وفقا للدستور خلال شهر بعد عقد أول جلسة للبرلمان واختيار هيئة رئاسة المجلس، لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق نصت في قرارها على اجتماع مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية في فترة وجيزة، لكنها لم تضع تاريخاً محددا، لذلك يمكن لهذه الفترة الوجيزة أن تطول لشهور".
وأشار إلى أن عدم تحديد تاريخا لاختيار الرئيس كان بهدف إعطاء الكتل والأطراف السياسية فرصة لإجراء الحوار والوصول لاتفاق.
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